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Listenin başında o isim var! İşte 2022 yılında Türkiye'nin en zenginleri

Listenin başında o isim var! İşte 2022 yılında Türkiye'nin en zenginleri

Dünya üzerindeki en zengin kişiler sıklıkla merak ediliyor. Peki Türkiye'de şu anda en zenginler listesinde kimler var? İşte Türkiye'de 2022 yılının en zenginleri...

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Türkiye'de bilinen bir çok zengin kişi bulunuyor. Ancak bilinenlerin aksine en zenginler listesi aslında oldukça şaşırtıcı. Peki en zenginler listesinde kimler var?

ABD'li Forbes Dergisi, 2022 yılında dünyanın en zengin iş insanları listesini açıkladı. Bu listeye göre dünya geneli zenginler listesine 236 yeni milyarder girdi, 329 milyarder ise liste dışı kaldı.

Türkiye'nin en zenginleri kimler?

Türkiye'nin de en zengin isimleri de ortaya çıktı. Forbes 2022 Türkiye'nin en zenginleri listesinde 24 isim bulunuyor. Bu listenin ilk sırasında 4.7 milyar dolarlık serveti ile Murat Ülker (Yıldız Holding) yer alıyor. Ülker'in Forbes sıralaması ise 601. Listenin ikinci sırasında 2.4 milyar dolarlık serveti ile Ferit Şahenk (Doğuş Holding), üçüncü sırasında Hamdi Ulukaya (ABD'de en çok satılan süzme yoğurt markası Chobani'nin sahibi), dördüncü sırasında ise Erman Ilıcak (Rönesans Holding) yer alıyor.

Listenin 5. sırasında bir kadın bulunuyor

Türkiye'nin en zenginleri listesinin beşinci ismi olarak karşımıza Filiz Şahenk (Guccio Gucci, Emporio Armani, Loro Piana, ve Tod's'in Türkiye temsilcisi) çıkıyor. Şahenk'in arkasında ise Sezai Bacaksız (Limak Holding) ve Nihat Özdemir (Limak Holding) yer alıyor. Sıralamanın sekizincisi ise İbrahim Erdemoğlu (Merinos Halı) olarak listede yer alıyor. Listenin dokuzuncu ismi Semahat Sevim Arsel (Koç Holding) olurken, onuncusu ise Hamdi Akın (Akfen Holding) olarak listede yer aldı.

Türkiye'nin en zengin 24 ismi şu şekilde:

  • Murat Ülker (Yıldız Holding)

  • Ferit Şahenk (Doğuş Holding)

  • Hamdi Ulukaya (ABD'de en çok satılan süzme yoğurt markası Chobani'nin sahibi)

  • Erman Ilıcak (Rönesans Holding)

  • Filiz Şahenk (Guccio Gucci, Emporio Armani, Loro Piana, ve Tod's'in Türkiye temsilcisi)

  • Sezai Bacaksız (Limak Holding)

  • Nihat Özdemir (Limak Holding)

  • İbrahim Erdemoğlu (Merinos Halı)

  • Semahat Sevim Arsel (Koç Holding)

  • Hamdi Akın (Akfen Holding)

  • Ahmet Çalık (Çalık Holding)

  • Bülent Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding)

  • Faruk Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding)

  • Ali Erdemoğlu (Merinos Halı)

  • Mustafa Rahmi Koç (Koç Holding)

  • Mustafa Küçük (LC Waikiki)

  • Mehmet Ali Aydınlar (Acıbadem Sağlık Grubu)

  • Deniz Şahenk (Doğuş Holding)

  • İpek Kıraç (Koç Holding)

  • Turgay Ciner (Ciner Grubu)

  • Aydın Doğan (Doğan Holding)

  • Mehmet Sinan Tara (TARA Holding)

  • Murat Vargı (MV Holding-Turkcell)

  • Şefik Yılmaz Dizdar (LC Waikiki)

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