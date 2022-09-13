Serel Yereli dantelli elbise giyince olanlar oldu! Sokaktaki bir kadının yaptığı hareket bardağı taşırdı

Kıyafetleriyle ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Serel Yereli tatil için gittiği İstanbul'da bir kadının kıyafetine verdiği tepkiye daha fazla dayanamadı.

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2016 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Bodrum Masalı dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan ünlü oyuncu Serel Yereli başarılı oyunculuk performansıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Cesur paylaşımlarla adından söz ettiriyordu

Bodrum Masalı dizisinden sonra oyunculuk kariyerini bırakarak İngiltere'ye taşınmıştı. İngiltere'de de müzik kariyeri üzerine kendini adayan ünlü oyuncu ve şarkıcı sık sık memleketiTürkiye'ye gelerek memleketi İzmir'i ziyaret ediyor.

Sosyal medya hesabını sık kullanan ünlüler arasında yer alan Serel Yereli sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde adını duyuruyor. Şimdileri aile ziyareti ve işler için Türkiye'ye gelen ünlü oyuncu İstanbul'da sokak ortasında kıyafeti nedeniyle yaşadığı bir olayı İnstagram hesabı üzerinden sevenleri ile paylaştı.

Kıyafeti yüzünden kınandı

Alışveriş için Nişantaşı'na giden ve üzerine lila rengi saten dantelli bir elbise giymeyi tercih eden Yereli'nin başına o sırada tuhaf bir olay geldi. Ünlü oyuncu elbisesi nedeniyle bir kadının kınayıcı bakışlarına maruz kaldı.

O anları takipçileriyle paylaşan Serel Yereli o ana şahit olan bir takipçisinin mesajını storysine atarak "Biraz önce bir teyze elbiseme kınayıcı bakışlar atarak baştan aşağı beni üzdü. Ben de onu baştan aşağı süzdüm ve teyzeyle birbirimize telepatik diss atarken başka vatandaşa yakalandım" notuyla random eşliğinde paylaştı. İşte Serel Yereli'nin tuhaf bakışlara maruz kaldığı o kıyafeti...

Serel Yereli kimdir?

19 Nisan 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Serel Yereli sporcu bir baba ve İngilizce öğretmeni bir annenin tek çocuğudur. Küçük yaşlarda tiyatro ve müzik eğitimi alan ünlü oyuncu Daha önce O Ses Türkiye yarışmasına katılmış ve ilk turda elenmişti. Yereli daha sonra oyunculuk kariyerine adım atarak Bodrum Masalı dizisinde rol almıştır.