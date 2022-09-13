BIST 3.553
DOLAR 18,25
EURO 18,29
ALTIN 1.001,87
HABER /  MAGAZİN

Serel Yereli dantelli elbise giyince olanlar oldu! Sokaktaki bir kadının yaptığı hareket bardağı taşırdı

Serel Yereli dantelli elbise giyince olanlar oldu! Sokaktaki bir kadının yaptığı hareket bardağı taşırdı

Kıyafetleriyle ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Serel Yereli tatil için gittiği İstanbul'da bir kadının kıyafetine verdiği tepkiye daha fazla dayanamadı.

Abone ol

2016 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Bodrum Masalı dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan ünlü oyuncu Serel Yereli başarılı oyunculuk performansıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı. 

Cesur paylaşımlarla adından söz ettiriyordu

Bodrum Masalı dizisinden sonra oyunculuk kariyerini bırakarak İngiltere'ye taşınmıştı. İngiltere'de de müzik kariyeri üzerine kendini adayan ünlü oyuncu ve şarkıcı sık sık memleketiTürkiye'ye gelerek memleketi İzmir'i ziyaret ediyor. 

Sosyal medya hesabını sık kullanan ünlüler arasında yer alan Serel Yereli sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde adını duyuruyor. Şimdileri aile ziyareti ve işler için Türkiye'ye gelen ünlü oyuncu İstanbul'da sokak ortasında kıyafeti nedeniyle yaşadığı bir olayı İnstagram hesabı üzerinden sevenleri ile paylaştı. 

Kıyafeti yüzünden kınandı

Alışveriş için Nişantaşı'na giden ve üzerine lila rengi saten dantelli bir elbise giymeyi tercih eden Yereli'nin başına o sırada tuhaf bir olay geldi. Ünlü oyuncu elbisesi nedeniyle bir kadının kınayıcı bakışlarına maruz kaldı.

O anları  takipçileriyle paylaşan Serel Yereli o ana şahit olan bir takipçisinin mesajını storysine atarak "Biraz önce bir teyze elbiseme kınayıcı bakışlar atarak baştan aşağı beni üzdü. Ben de onu baştan aşağı süzdüm ve teyzeyle birbirimize telepatik diss atarken başka vatandaşa yakalandım" notuyla random eşliğinde paylaştı. İşte Serel Yereli'nin tuhaf bakışlara maruz kaldığı o kıyafeti...

Serel Yereli kimdir?

19 Nisan 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Serel Yereli sporcu bir baba ve İngilizce öğretmeni bir annenin tek çocuğudur. Küçük yaşlarda tiyatro ve müzik eğitimi alan ünlü oyuncu Daha önce O Ses Türkiye yarışmasına katılmış ve ilk turda elenmişti. Yereli daha sonra oyunculuk kariyerine adım atarak Bodrum Masalı dizisinde rol almıştır.

ÖNCEKİ HABERLER
Bunları yapanların saçlarını Rapunzel bile kıskanıyor! En hızlı saç uzatma yöntemleri
Bunları yapanların saçlarını Rapunzel bile kıskanıyor! En hızlı saç uzatma yöntemleri
Ucuz arsa ve iş yeri almanın şartları belli oldu işte ödemeler ve taksitleri
Ucuz arsa ve iş yeri almanın şartları belli oldu işte ödemeler ve taksitleri
Randevuya kota iddiası! Sağlık Bakanlığından MHRS randevularına ilişkin açıklama
Randevuya kota iddiası! Sağlık Bakanlığından MHRS randevularına ilişkin açıklama
İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirvedeki yerini korudu
İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirvedeki yerini korudu
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten net Kosova açıklaması
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten net Kosova açıklaması
Kocaeli'de 'doktor olacağım' diyen genç kızı mahkeme affetmedi
Kocaeli'de 'doktor olacağım' diyen genç kızı mahkeme affetmedi
Bir çocuk annesi genç kadının feci sonu! 'O iyi kalpli bir melekti'
Bir çocuk annesi genç kadının feci sonu! 'O iyi kalpli bir melekti'
Metrobüs kazası sonrası AK Gençlik'in yaptığı yalan paylaşım kime yaradı? Hadi Özışık yorumladı
Metrobüs kazası sonrası AK Gençlik'in yaptığı yalan paylaşım kime yaradı? Hadi Özışık yorumladı
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den Türkiye açıklaması! Mahrem görüntüleri sızmıştı
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den Türkiye açıklaması! Mahrem görüntüleri sızmıştı
Bu burçtaki erkeklerle boşuna hayal kurmayın! En çapkın 4 burç açıklandı
Bu burçtaki erkeklerle boşuna hayal kurmayın! En çapkın 4 burç açıklandı