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CFR Cluj - Sivasspor maç programı belli oldu

CFR Cluj - Sivasspor maç programı belli oldu

Sivasspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ikinci haftasında oynayacağı CFR Cluj maçı öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin programı belli oldu.

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Sivasspor, yarın saat 10.00’da Sivas’tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı’ndan havalanan özel uçakla Romanya'nın Kaloşvar şehrine gidecek. Cluj Uluslararası Havaalanı’na iniş yapacak Yiğidolar daha sonra kamp yapacağı otele yerleşecek.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kadrodan bir futbolcu, yarın TSİ 16.00'da maçın oynanacağı Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlı ekip basın toplantısının ardından TSİ 17.00'da Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

CFR Cluj ile Sivasspor 15 Eylül Perşembe günü TSİ 19.15'te Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Holldan Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout görev yapacak.

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