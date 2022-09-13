BIST 3.427
DOLAR 18,25
EURO 18,25
ALTIN 999,78
HABER /  İNTERNETHABER TV  /  ASTROLOJİ

Bu burçlara dokunsanız kırılır! En hassas burçların hangileri olduğu belli oldu

Bu burçlara dokunsanız kırılır! En hassas burçların hangileri olduğu belli oldu

Etrafınızdaki insanların bazıları çok duygusal ve hassas olabilir. Onlar insanların mutlu olabilmesi için elinden geleni yaparlar ama insanlar tarafından da çok kolay kırılabilirler. Asla kimsenin kalbini kırmazlar. Her zaman sevdikleri insanlara destek olmayı isterler. Bakın bu insanlar hangi burçlardan...

Abone ol

Duygusal insanlar, diğer kişilerle karşılaştırıldığından çok daha hassas ve kırılgan olur. Ancak çok hassas ve duygusal bir kalpleri olduğu için asla kimseye küsemezler. Yine sevdikleri insanların yanında olmaya devam eder, herkese yardımcı olmak isterler.

Astroloji insanların karakterleri hakkında minik tüyolar verir. Çevrenizdeki insanların hassas olup olmadığını anlamak için burcuna bakabilirsiniz. Sizler için, en hassas ve kırılgan burçları derledik...

Balık burcu

Hassas olan burçlar listesinin en başında şüphesiz ki balık burcu açık ara farkla yer alır. Balık burçları astrolojideki en hassas ve en duygusal burç olarak, herkes tarafından bilinir. Balık burcu insanı, sevdiği insanlar için her zaman her türlü fedakarlığı yapabilir. Onlar, her zaman sevdiği insanların mutluluğu için çaba gösterir ve karşısındakini kırmamak için özenle davranır. Ancak en ufak bir sorunda bile kalpleri hemen kırılabilir. Buna rağmen asla kimseyle küs kalamazlar.

Yengeç burcu

Yengeç burçları da astrolojideki en duygusal ve hassas burçlar arasında balık burcundan sonraki sırada yer alıyor. Yengeç burçları aile hayatına oldukça önem verir ve ailesiyle vakit geçirmeyi çok sever. Evinde, sevdiği insanlarla vakit geçirdiklerinde dünyanın en mutlu insanları olurlar. Yengeç burçları, diğer insanlara yardım etmeyi çok sever ve bundan büyük zevk alır. Her zaman hayatındaki insanlara yardımcı olmaya çalışır. Yengeç burçları kaba davranışlara ve kötü sözlere gelemez. Böyle şeylere maruz kaldığında hemen kendini kötü hissederek içine kapanır. Yengeç burcu insanının kalbini kırmak çok kolaydır. İnce ruhu ve duygusal yapısından dolayı, ağzınızdan çıkan her kötü sözü kafasına takıp canını sıkabilir.

Terazi burcu

Terazi burcuna mensup olan kişilerin adalet duygusu çok gelişmiş olur. Herkesin eşit haklarda yaşaması için büyük bir mücadele verir. Terazi burçları, hayatındaki insanların her zaman ve her koşulda yardımına koşar. İnsanlara yardımcı olmayı kendine bir görev haline getirmiştir. Herkesin derdini çözmek için büyük bir çaba gösterir ve elinden gelen her şeyi yapar. Ancak terazi burçları bu çabalarının karşılığını alamadığında çok üzgün hisseder. Yine de sevdiklerine kıyamayan terazi burçları, asla kimseye küsmez ve kırılmaz.

ÖNCEKİ HABERLER
Taze damat Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan herkesi şaşkına çeviren iddialar! Meğer evlenmeden önce...
Taze damat Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan herkesi şaşkına çeviren iddialar! Meğer evlenmeden önce...
Biden'dan flaş enflasyon mesajı: "Daha fazla zaman ve kararlılık gerekecek"
Biden'dan flaş enflasyon mesajı: "Daha fazla zaman ve kararlılık gerekecek"
Bu tatlı, üzgün olanların yerine de ağlıyor! Böyle ağlayan pasta tarifi hiç görmediniz
Bu tatlı, üzgün olanların yerine de ağlıyor! Böyle ağlayan pasta tarifi hiç görmediniz
AVM'de çıkan silahlı çatışmada yeni gelişme! Olayın detayları ortaya çıktı, gözaltı sayısı arttı!
AVM'de çıkan silahlı çatışmada yeni gelişme! Olayın detayları ortaya çıktı, gözaltı sayısı arttı!
Listenin başında o isim var! İşte 2022 yılında Türkiye'nin en zenginleri
Listenin başında o isim var! İşte 2022 yılında Türkiye'nin en zenginleri
Bakan Çavuşoğlu'ndan enerji ve gıda krizi açıklaması: "Avrupa bu krizleri yaşıyor, oh olsun demeyin"
Bakan Çavuşoğlu'ndan enerji ve gıda krizi açıklaması: "Avrupa bu krizleri yaşıyor, oh olsun demeyin"
CFR Cluj - Sivasspor maç programı belli oldu
CFR Cluj - Sivasspor maç programı belli oldu
Serel Yereli dantelli elbise giyince olanlar oldu! Sokaktaki bir kadının yaptığı hareket bardağı taşırdı
Serel Yereli dantelli elbise giyince olanlar oldu! Sokaktaki bir kadının yaptığı hareket bardağı taşırdı
Bunları yapanların saçlarını Rapunzel bile kıskanıyor! En hızlı saç uzatma yöntemleri
Bunları yapanların saçlarını Rapunzel bile kıskanıyor! En hızlı saç uzatma yöntemleri
Ucuz arsa ve iş yeri almanın şartları belli oldu işte ödemeler ve taksitleri
Ucuz arsa ve iş yeri almanın şartları belli oldu işte ödemeler ve taksitleri