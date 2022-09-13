Taze damat Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan herkesi şaşkına çeviren iddialar! Meğer evlenmeden önce...

Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla herkesi şaşkına uğrattı.

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Savaşçı dizisinin setinde tanışan ve arkadaşlıklarını 2020 yılında aşka dönüştüren ünlü oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy geçtiğimiz şubat ayında aileler arasında olan bir törenle nişanlanmışlardı. Düğün tarihlerini uzun süre açıklamayan ünlü çift dizilerinin sezon finaline girmesi ile düğün tarihlerini sevenleriyle paylaşmıştı. Oyuncu çift iki yıllık aşklarını 10 eylül akşamı birçok ünlü ismin katıldığı törenle nikah masasına taşımış ve mutluluğa evet demişti.

Müstehcen görüntüleri ifşa etmişti

Yıldız Çağrı Atiksoy'la hayatını birleştiren ünlü oyuncu Berk Oktay ilk evliliğini 2016 yılında Merve Şarapçıoğlu ile yapmıştı. 4 yıl Merve Şarapçıoğlu ,ile evli kalan ünlü oyuncu Şarapçıoğlu'ndan ayrılmak isteyince eski eşi Oktay'ın müstehcen fotoğraflarını yayınladığı iddia edilmişti. Merve Şarapçıoğlu 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan iki ay hapis cezası almıştı.

Eski eşi hakkında söyledikleri şok etti

Geçtiğimiz gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay hakkında söyledikleriyle herkesi şaşkına uğrattı. Evlilik boyunca şiddet gördüğünü iddia eden ünlü isim daha önce boşanmak istediğini söyledi.

Şarapçıoğlu "Ben çok şık bir şekilde boşanmak istedim ama olmadı. Çünkü şiddet gördüm, aldatıldım. Berk'le evliyken aldatılma olayını fark edince boşanmak istedim. Berk Bey’in ve Yıldız Hanım'ın evliliğine gölge düşürmek istemiyorum kesinlikle, ama bir şeyler oldu."

Evliyken aşk yaşamışlar!

"Berk, 'Savaşçı' dizisini çekiyordu ve rol arkadaşı Yıldız Hanım'dı. Biz evliyken Yıldız Çağrı Atiksoy ile ilişkisi vardı. Bana tesadüfen 8 Eylül gibi gün verildi, 10 Eylül'de düğünleri vardı. Eğer mahkeme yakın bir tarihe koymasaydı ağzımı açmazdım." diyerek Berk Oktay'ın kendisiyle evliyken Yıldız Atiksoy ile aşk yaşadığını iddia etti.