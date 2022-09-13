Bu tatlı, üzgün olanların yerine de ağlıyor! Böyle ağlayan pasta tarifi hiç görmediniz

Küçükten büyüğe herkesin büyük bir zevkle yiyeceği ağlayan pasta tarifi, hem pratik hem de çok lezzetli oluşuyla herkesin damağında tadını bırakacak. Pratik ve kolay hazırlanışıyla, çayın yanında ikram etmek için hızlıca hazırlayabileceğiniz bu pastayı tarif defterinize yazmayı ihmal etmeyin. Herkesin bayılacağı ağlayan pasta tarifi...

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Ağlayan pasta tarifi

Çayın yanında ağzınızı tatlandıracak güzel bir tarif arıyorsanız bu ağlayan pasta tarifi tam size göre... Çok kolay, pratik yapılışıyla ve harika tadıyla tadını damağınızda bırakacak. Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza hiç şüpheniz olmasın. Ayrıca çocuklardan büyüklere herkesin büyük bir zevkle yiyeceği ve gözlere oldukça hitap eden görüntüsüyle herkesin ilgi odağı olacak. Özellikle çocuklar, yapacağınız bu tatlıya bayılacak. Ağızda dağılan muhteşem çikolata sosu ve ıslak kekiyle, sizi bambaşka diyarlara götürecek olan bu ağlayan pastayı yerken, adeta çikolata şelalesinin yakınlarında gezintiye çıkacaksınız. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday olacak olan o herkesin bayılacağı ağlayan pasta tarifi...

Ağlayan pasta için malzemeler:

Keki için:

- 4 adet yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- 3 yemek kaşığı kakao

- 4 yemek kaşığı süt

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- 1 su bardağı un

Keki ıslatmak için:

- 1,5 su bardağı süt (300 ml)

Üzeri için:

- 2 paket krem şanti

- 2 çay bardağı süt (250 ml – krem şanti için)

- 1 paket hazır çikolata sos

- 2,5 su bardağı süt (500 ml – çikolata sos için)

Ağlayan pasta yapılışı:

- Ağlayan pasta yapmak için öncelikle derin bir karıştırma kabına yumurta ve toz şekeri alın. Köpük köpük oluncaya kadar mikser ya da çırpıcı yardımıyla içice çırpın.

- Ardından süt, kakao, kabartma tozu, vanilya ve unu karıştırma kabının içerisine ekleyin.

- Tüm malzemeleri iyice karışıncaya kadar mikserle tekrardan çırpın.

- Sonrasında dikdörtgen bir borcam alarak tabanını ve kenarlarını bir fırça yardımıyla güzelce yağlayın.

- Daha sonra kek hamurunu, borcamın her yerine eşit bir şekilde yayılacak şekilde boşaltın.

- Kek harcını içine boşattığınız borcamı, önceden 160 derece ısıttığınız fırında, fansız ayarda 30 dakika boyunca pişirin.

- Pişirme işlemimin sonunda keki fırından alın ve sıcağıyla üzerine oda sıcaklığındaki sütü her yerine gelecek şekilde gezdirin.

- Kek sütü hızlıca çektikten sonra uygun bir yerde soğuması için bekletin.

- Diğer taraftan ağlayan pastanın çikolatalı sosu için 1 paket hazır çikolata sosu ve 2,5 su bardağı sütü tencereye alın.

- Tel çırpıcıyla karıştırarak koyulaşıncaya kadar sosumuzu pişirin.

- Çikolata sosu kaynayıp koyulaştıktan sonra ocağı kapatalım ve soğuması için bir kenarda bekletelim.

- Pastanın krem şantisi için uygun bir karıştırma kabına krem şanti ve soğuk sütü alın.

- Mikser veya çırpıcı yardımıyla krem şanti katılaşıncaya kadar çırpın.

- Kek iyice soğuduktan sonra hazırladığınız krem şantiyi kekin üzerine alın. Bir spatula veya pasta sıvama aparatı ile her yerine iyice yayın.

- Krem şanti sürmeden önce kekin güzelce soğuduğundan mutlaka emin olun. Aksi halde krem şanti anında eriyerek dağılır.

- Krem şantiyi güzelce sürdükten sonra tamamen soğuyan çikolata sosunu krem şantinin üzerine boşaltın.

- Ağlayan pasta hazır olduktan sonra en az 2 saat boyunca buzdolabında dinlenmeye bırakın.

- Dolaptan aldıktan sonra dilediğiniz büyüklükte dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...