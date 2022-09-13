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AVM'de çıkan silahlı çatışmada yeni gelişme! Olayın detayları ortaya çıktı, gözaltı sayısı arttı!

Sarıyer'de bir AVM'de meydana gelen silahlı çatışma olayıyla ilgili gözaltı sayısı 7’ye yükseldi. Kimliği belirlenen ve halen aranan firarı şüpheliler hakkında yurt dışı yasağı konuldu.

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Sarıyer'de bir AVM'de bulunan kafede iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada  Azerbaycan uyruklu  Rafik Aliyev (36), Mahraj Karimov (27), Qulam İbrahimov (24), Azer Amadov(28) İran uyruklu Seyyed Ali Rıza Abdullahi(33), Fatih Mehmet Kamaç (50), yaralanmıştı.

Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturmada alacak verecek meselesi yüzünden  çıkan ve silahlı çatışmaya dönüşen olayda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Şüphelilerin sorgularının Cinayet Büro Amirliğinde sürdüğü belirtildi.

Polisin yaptığı çalışmada silahlı kavga olayına karışan kişilerin Mayıs ve Eylül aylarında Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi. Halen olayla ilgili aranan Gürcistan ve Azerbaycan  uyruklu şüphelilere yurt dışına kaçma  ihtimaline karşılık yurt dışına çıkma yasağı konduğu öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini söylediler.

Silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı

Sarıyer Ayazağa’daki Vadi İstanbul AVM’de yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Kavga öncesi 6 kişilik bir grubun restoranda oturduğu 2 saat sonra yanlarında gelen 10 kişilik grupla tartışmaları sonucu kavga çıktığı belirledi. Kavgada yaralanan Azerbaycan uyruklu şahıslardan birinin 8 yerinden silahla vurularak yaralandığı öğrenildi.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir The Galliard restorana gelen 6 kişilik grup oturup sohbet etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat sonda 10 kişilik bir grup, restoranda oturan grubun yanına geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerini darp ettiği esnada iki gruptan da birkaç kişi birbirlerine silah çekti.

Baldırından 8 kurşunla vurulmuş

Karşılıklı çatışmanın yaşandığı kavgada baldırından 8 kurşunla yaralanan Azerbaycan uyruklular Rakif A. ve baldırından 3 kurşunla yaralanan Mehraj K. ile ayak parmağından yaralanan İran uyruklu Sayeed Alireza A. Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Kulam İ. ve olay yerinden kaçarken yere düşerek yaralanan Fatih Mehmet K., Ayazağa’daki özel bir hastaneye kaldırılırken, bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Azer A. ise Eyüpsultan'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca restoranın çeşitli yerlerine ve vale noktasına da kurşun isabet ettiği bilgisine ulaşıldı.

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