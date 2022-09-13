IOS 16'nın yeni özelliği sahte kulaklık kullananları üzecek

Geçtiğimiz günlerde Apple, yaptığı etkinlikte IOS 16 sürümünü tanıtmıştı. Yeni sürümde sahte kulaklık (AirPods) bağlandığı zaman ürünün sahte olduğuna dair uyarı verilecek.

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Geçtiğimiz günlerde etkinlik düzenleyen Apple, yeni akıllı cihazlarını ve işletim sistemlerini kullanıcılara tanıttı. Çakma olarak tabir edilen sahte AirPods ürün kullananlar, iOS 16 güncellemesiyle ayal kırıklığına uğrayacak.

Çinli firmalar, ürettikleri sahte Apple aksesuarlarının iOS işletim sistemi tarafından orijinal olarak algılanmasını sağlayacak bir açık buluştu. Bir zamandır piyasada satılan sahte AirPods’lar, artık iPhone ve iPad tarafından tespit edilebilecek.

iOS 16 güncellemesi yapanlara sahte AirPods uyarısı

Yeni tanıtılan sürümde özelleştirilebilirliğe öncelik tanıyan Apple, iOS 16 ile birlikte kilit ekranında önemli değişiklikler yaptı. Tamamen özelleştirilebilir duruma gelen kilit ekranı, kullanıcıların beğenisini şimdiden kazandı.

iMessage uygulamasında sıkça kullanılan emoji ve gif gibi özelliklerin yanına sosyal ağ işlevselliği eklendi. Özellikle ABD’de oldukça yüksek kullanım oranına sahip iMessage uygulaması için ayrı olarak gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri geldi.

'AirPods’lar doğrulanamıyor'

Apple, orijinal olmayan Lightning kablolar için daha önce aldığı önlem ile ekranda “bu aksesuar desteklenmiyor” uyarısını ekrana yansıtıyordu. Diğer sahte aksesuarlar için de benzer bir güvenlik önlemi geliştiren şirket, ekranda “AirPods’lar doğrulanamıyor” uyarısını kullanıcılarına gösterecek.

Uyarı metninin altında ise Bağlanma ve Bluetooth Ayarlarında Bağlan butonları yer alıyor. Cihazında sahte AirPods kullanmak isteyen kullanıcılar, bu işlemi sadece Bluetooth Ayarları menüsünden yapabilecek.

Bazı şirketlerin sahte AirPods’ları orijinal adı altında sattığı biliniyordu. Bu gelişme sonrası, sahte aksesuar dolandırıcılığının büyük oranda düşeceği bekleniyor.

iOS 16 güncellemesi alacak iPhone modelleri: