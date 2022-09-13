50 Azerbaycan askeri şehit oldu! Aliyev'den flaş açıklama: "Şehitlerin kanı yerde kalmadı"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasına göre Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise yaptığı açıklamada, "Şehitlerin kanı yerde kalmadı" ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin saldırısı ve devamında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan Ordusu’ndan 42, Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığı’ndan 8 asker olmak üzere toplam 50 askerin şehit düştüğünü duyurdu.

Ermenistan'dan saldırı

Bakanlığın açıklamasında, "Ateşkese rağmen saat 16.55'te Karakilise ilinin Vağudi köyündeki Ermeni mevzilerinden Laçın ilinin Ahmetli köyündeki Azerbaycan mevzilerine top ateşi açıldı. Azerbaycan birlikleri de misillemede bulundu" denildi.

Açıklamada, "09.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan, sınır boyunca top ve diğer ağır silahları kullanarak ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ediyor" ifadesi kullanıldı.

"Şehitlerin kanı yerde kalmadı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Aliyev paylaşımında "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullandı.