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Dünyaca ünlü Fransız yönetmen Jean-Luc Godard'a ötenazi yapıldı

Dünyaca ünlü Fransız yönetmen Jean-Luc Godard'a ötenazi yapıldı

Dünyaca ünlü Fransız yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yönetmenin, "yardımlı intihar" yaptırdığı öğrenildi.

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Fransız sinemasının yeni dalga akımına öncülük eden yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmenin eşi Anne-Marie Mieville, Jean-Luc Godard'ın İsviçre'deki evinde yakınlarının yakında huzur içindeyken yardımlı intihara başvurarak hayatına son verdiğini söyledi. Mieville yönetmenin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Hasta değildi, yalnızca yorgundu. Bu sebeple hayatına son vermeye karar verdi. Bu onun kararıydı" dedi.

İsviçre'de destekli intihara izin veriliyor.

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