Şehit Kaymakam Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk hayatını kaybetti

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk (80) vefat etti.

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Mardin'in Derik Kaymakamlığına terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde cami çıkışı sonrasında evinde rahatsızlanarak vefat etti.

Bakan Soylu: 4 günce sarılıp hasret gidermiştik...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Asım Safitürk'ün vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, ''Asım Safitürk Hocamız, Şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti. Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz. Allah rahmet eylesin. Rabbim, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin.'' ifadelerini kullandı.

Acı haberi alan yakınları sokağı doldurdu

Vefat haberinin ardından Safitürk’ün sevenleri, Arifiye ilçesinde evinin bulunduğu sokağa akın etti. Acı haberi alan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım taziyede bulunmak üzere Asım Safitürk’ün evine geldi.