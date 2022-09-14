Merdiven altı ilaç üretimi yapan örgüte operasyon: 55 şüpheli yakalandı

İSTANBUL'da "merdiven altı" diye tabir edilen şekilde ilaç üretimi yapan örgüte yönelik polis operasyon düzenledi. Operasyonda belirlenen adreslerde toplam 55 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek' , 'örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık' , 'suç gelirlerinin aklanması ve kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş her türlü yenilecek ve içilecek şeyleri veya ilaçları tedarik etmek veya satmak ya da bulundurmak' suçları kapsamında faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler tespit edildi.

21 adreste eş zamanlı operasyonda 55 gözaltı

Şüphelilere yönelik 20'si İstanbul 1'i Zonguldak olmak üzere toplam 21 adreste yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca, cep telefonu, tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayar, hard disk, flash bellek, açık hat, ilaç basma ve kurutma makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen suç eşyaları ile 500 kutu cinsel içerikli ilaç, 239 bin lira nakit para ve 60 gram altına ise Başsavcılık tarafından re'sen el konuldu.

Çeşitli hayvanlara da el konuldu

Öte yandan, suçtan elde edilen paralar ile alındığı tespit edilen çiftlikte yapılan aramalar çerçevesinde 2 adet kızıl geyik, 1 adet ala geyik, 2 adet Avrupa muflon ismiyle bilinen yaban koyunu, 1 adet ceylan, 1 adet erkek tavus kuşu, 2 adet emu deve kuşu, 1 adet nando deve kuşu, 1 adet siyah kuğu, 2 adet alpaka, 2 adet cüce keçi olduğu belirlendi. Suçtan elde edilen çiftliğe ve hayvanlara da yine resen el konuldu. Ayrıca konuya ilişkin 17 şüphelinin yakalama çalışmaları ise sürüyor.