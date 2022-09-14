BIST 3.427
DOLAR 18,25
EURO 18,20
ALTIN 998,98
HABER /  DÜNYA

Ürdün'de 4 katlı bina çöktü: 1 ölü ve çok sayıda yaralı var!

Ürdün'de 4 katlı bina çöktü: 1 ölü ve çok sayıda yaralı var!

ÜRDÜN'ün başkenti Amman'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Abone ol

Ürdün'ün başkenti Amman'ın Al-Weibdeh bölgesinde 4 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, binanın enkazından 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 11 kişinin ise yaralı olarak çıkarıldığını bildirdi. Başbakan Bishr Al-Khasawneh olayın ardından bölgeyi ziyaret ederek, binanın çökmesine yol açan nedenlerin araştırılması için güvenlik güçlerine talimat verdi.

Çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Satarken suçüstü yakalandı: Ankara'da 5 bin 715 sikke ele geçirildi!
Satarken suçüstü yakalandı: Ankara'da 5 bin 715 sikke ele geçirildi!
Devler Ligi’nde ikinci hafta heyecanı! Bayern, Barça’yı devirdi
Devler Ligi’nde ikinci hafta heyecanı! Bayern, Barça’yı devirdi
6'lı masada Kılıçdaroğlu'na blokaj var mı? Davutoğlu açıkladı: "Masada blokaj olması için..."
6'lı masada Kılıçdaroğlu'na blokaj var mı? Davutoğlu açıkladı: "Masada blokaj olması için..."
Şehit Kaymakam Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk hayatını kaybetti
Şehit Kaymakam Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, yaşıtlarına fark atarak zirveye oturdu!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, yaşıtlarına fark atarak zirveye oturdu!
Dünyaca ünlü Fransız yönetmen Jean-Luc Godard'a ötenazi yapıldı
Dünyaca ünlü Fransız yönetmen Jean-Luc Godard'a ötenazi yapıldı
FETÖ/PDY terör örgütü üyesi kılıktan kılığa girdi, polisten kaçamadı!
FETÖ/PDY terör örgütü üyesi kılıktan kılığa girdi, polisten kaçamadı!
Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi Londra'ya ulaştı
Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi Londra'ya ulaştı
Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu! Türk güreş tarihine geçti
Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu! Türk güreş tarihine geçti
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 2'si bebek 6 göçmen hayatını kaybetti!
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 2'si bebek 6 göçmen hayatını kaybetti!