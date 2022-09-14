Vahdettin tartışması Murat Bardakçı: Atatürk devlet operasyonuyla Samsun'a gönderildi

Tarihçi Murat Bardakçı, Osmanlı'da devlet içinde bir kanadın 'bir şeyler yapmalıyız' düşüncesiyle Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a gönderdiğini söyledi.

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Habertürk'te yayınlanan "Teke Tek" programında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in başlattığı Sultan Vahdettin ile tartışılan sözleri konuşuldu.

Programda Murat Bardakçı kendisine mal edilen Atatürkü Vahdettin Kurtuluş Savaşı için gönderdi sözlerini yalanladı.

Vahdettin göndermedi

Konuşmasının kesildiğini söyleyen Bardakçı sinirlenerek "Atatürkü Vahdettin gönderdi aptallığını saçmalığını bana mal etmeyin" ifadelerini kullandı. Konuşmasının kesildiğini belirten Murat Bardakçı, "Ahlaksızlık etmeyin konuşmayı kesmeyin!" dedi.

Hataları olmuştur ama hain değil

Vahdettin'in yanlış zamanda tahta çıktığını çok büyük hataları olduğunu ancak hain olmadığını söyleyen Bardakçı, "Bütün korkusu İstanbul'un elden gitmesi. Osmanlı'da bu korku vardır. 'Yunan ordusunu getiririz' diyorlar." dedi.

Bardakçı programda şunları söyledi:

Falih Fıfkı Atay uydurdu

"19 Mayıs'ta bütün mesele nereden çıkıyor biliyor musunuz? Falih Fıfkı Atay'ın uydurduğu bir konudur. Pusulasız vapur, dümeni bozuk dalgalarla boğuşa boğuşa gidiyor. Böyle mit uydurursanız tepki olur.

Vahdettin göndermemiştir. Bu devlet operasyonudur. Cumhuriyet gazetesi çıkardığım kitabı iyi okusun bana desteksiz çamur atmadan önce.

Devletin bir kanadı 'bir şey yapmamız lazım' diyor

Vahdettin, İngilizlerle iyi geçinerek işgali sonlandırma düşüncesinde. İngiliz hayranlığından ziyade korku ağır basıyor.

Vahdettin'in imzası prosedür gereği

Devletin bir kanadı 'bir şey yapmamız lazım' diyorlar. Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir, Mustafa Kemal Paşa bunlar gönderilir. Elini kolunu sallayarak bir adam 'ben geldim organizasyon yapalım' diyemez. Resmi tayin lazım. Sultan Vahdettin imzalamıştır. Vahdettin kararnameyi 'git memleketi kurtar' diye yapmıyor. Vahdettin prosedürü yerine getirmiştir son imza sahibi olarak.

Ne Vahdettin göndermiştir ne de Mustafa Kemal tek başına yapmıştır

Vahdettin'in imzaladığı iradeyle gitmesi başka bir şeydir. Ama Vahdettin'in git paşa memleketi kurtar demesi başka bir şeydir. Öyle bir şey yok. Ne Vahdettin göndermiştir ne de Mustafa Kemal tek başına yapmıştır bu işi hala iddia edildiği gibi. Bütün belgeleri yayınladım. Devlet aklıdır, devlet operasyonudur. Türk devletine yakışan da budur. O vaziyette böyle bir organizasyonu yapabilmiştir. Vahdettin zincirin son halkasıdır. Operasyonu hazırlayanlar askerlerdir. Devletin kurucusu da askerlerdir aynı ekip kalanlar cumhuriyeti kurmuşlardır."