BIST 3.427
DOLAR 18,25
EURO 18,21
ALTIN 998,37
HABER /  GÜNCEL

TikTok Şeyhi Miraç Orbay'ın sponsorunun kim olduğu ortaya çıktı! Kendisi de TikTok ünlüsüymüş

TikTok Şeyhi Miraç Orbay'ın sponsorunun kim olduğu ortaya çıktı! Kendisi de TikTok ünlüsüymüş

TikTok şeyhi Miraç Orbay'ı Ayasofya'da namaz kılması için jetiyle İstanbul'a getirerek Riva'daki lüks villasında ağırlayıp lüks araçla gezdiren iş adamının kim olduğu ortaya çıktı. Orbay'ın sponsorunun kendisi de TikTok'ta lüks yaşamını sergilemesiyle dikkat çeken işadamı Atıf Harmanda olduğu ortaya çıktı. Harmanda'yı havacılık sektörü yakından tanıyor.

Abone ol

TikTok şeyhi Miraç Orbay'ı Ayasofya'da namaz kılması için jetiyle İstanbul'a getirerek Riva'daki lüks villasında ağırlayıp lüks araçla gezdiren iş adamının kim olduğu ortaya çıktı. Sözcü, TikTok şeyhinin sponsorunun Melih Can Harmanda olduğunu yazdı. Orbay'ın video çektiği TC-ALT tescilli Hawker 800XP uçak orta menzilli, 8 kişiye kadar yolcu alabilen popüler bir iş jeti… Melih Can Harmanda'nın sahibi olduğu jeti, Ziver Havacılık işletiyor.

57 kişinin öldüğü uçağın sahibi

Orbay'ın videoda adını verdiği “Atıf Abi” ise, Melih Can Harmanda'nın babası Atıf Harmanda. Havacılık sektörü Atıf Harmanda'yı World Focus Havayolları'nın ortağı olarak tanıyor. World Focus, 57 kişinin hayatını kaybettiği Isparta kazasındaki uçağın sahibiydi. Atlasjet, uçağı World Focus'tan kiralamıştı. World Focus'un bakım hizmetlerini aksattığı, yedek parça alımı yapamadığı, borçlarını ödemediği için teknik hizmet alamadığı, uçakların bakımsız kaldığı uçağın bu nedenle düştüğü iddia edilmişti.

Lüks hayatını Tiktok'ta gözler önüne seriyor

İş insanı Atıf Harmanda'nın da bir TikTok hesabı var. Burada özellikle lüks yaşamına ait videolar çeken Harmanda, Bentley ve Rolls Royce marka otomobillerini, ultra lüks yatını, deniz kıyısındaki havuzlu malikanesini detaylarıyla gösteriyor.

Beşiktaş taraftarı kimliğini sıkça gösteren Harmanda bir videosunda güneş enerjisiyle ilgili çalışmalar yaptığını anlatan Harmanda şu ifadeleri kullanıyor: “Yeni teknolojiler, güneş enerjisini yerin altına 6 ay depolama sistemleri… Uzun süredir bilim adamı Profesör Petroviç'le beraber çalışıyoruz. Bunların hepsi yeni teknolojiler. Bu yukarıdan güneş enerjisini topluyor, buradan aşağı iletiyor. Bunlar bizim yeni çalışmalarımız.”

ÖNCEKİ HABERLER
İlber Ortaylı'ya canlı yayında kahkaha attırdı! 'Biz burada boynuzlu pezevenk değiliz'
İlber Ortaylı'ya canlı yayında kahkaha attırdı! 'Biz burada boynuzlu pezevenk değiliz'
Oscar ödülle Parazit filmi İstanbul'da gerçek oldu! İki kardeşin evine gizlice yerleşip yaşadı
Oscar ödülle Parazit filmi İstanbul'da gerçek oldu! İki kardeşin evine gizlice yerleşip yaşadı
Tabut alıp, gıyabi cenaze namazı kaldılar! İşten çıkarılan işçilerden sıradışı eylem!
Tabut alıp, gıyabi cenaze namazı kaldılar! İşten çıkarılan işçilerden sıradışı eylem!
Merdiven altı ilaç üretimi yapan örgüte operasyon: 55 şüpheli yakalandı
Merdiven altı ilaç üretimi yapan örgüte operasyon: 55 şüpheli yakalandı
Satarken suçüstü yakalandı: Ankara'da 5 bin 715 sikke ele geçirildi!
Satarken suçüstü yakalandı: Ankara'da 5 bin 715 sikke ele geçirildi!
Devler Ligi’nde ikinci hafta heyecanı! Bayern, Barça’yı devirdi
Devler Ligi’nde ikinci hafta heyecanı! Bayern, Barça’yı devirdi
Haziran 2020'den bu yana bir ilk! New York borsasında sert düşüş!
Haziran 2020'den bu yana bir ilk! New York borsasında sert düşüş!
6'lı masada Kılıçdaroğlu'na blokaj var mı? Davutoğlu açıkladı: "Masada blokaj olması için..."
6'lı masada Kılıçdaroğlu'na blokaj var mı? Davutoğlu açıkladı: "Masada blokaj olması için..."
Şehit Kaymakam Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk hayatını kaybetti
Şehit Kaymakam Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk hayatını kaybetti
Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e destek telefonu
Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e destek telefonu