Düğün için gün sayarken kavgaya tutuştular! Merve Boluğur'un 'arkadaş' mesajı kriz çıkardı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sevgilisiyle nişanlanan ve düğün tarihlerini duyuran ünlü oyuncu sokak ortasında nişanlısıyla kavga etti! Aşlarına nazar değen ikiliyi o mesaj birbirine düşürdü.

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Her yaptığı magazin gündeminde bomba etkisi yaratan ünlü oyuncu Merve Boluğur şimdilerde yıldırım aşkı ile yaşadıklarıyla adından söz ettiriyor. İlk evliliğini 2015 yılında 'Kasaba, Bi Hayli, Aşinayız' gibi şarkılarıyla tanıdığımız ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'la yapan Merve Boluğur 2017 yılında ünlü şarkıcı eşinden ihanet iddiaları nedeniyle anlaşmalı olarak evliliklerini bitirmişti. Uzun bir aradan sonra aradığı aşkı bulan Boluğur şimdilerde 2 ay önce aşk yaşamaya başladığı DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmak için hazırlık yapıyor.

Eski eşine sözleriyle olay olmuştu

İlk evliliğini bitirdikten sonra uzun süre kendine gelemeyen ünlü oyuncuyu en son ekranlarda 2017 yılında yayınlanan İçimdeki Fırtına dizisi ile görmüştük. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu şimdilerde müzik kariyerine kendini adayarak yeni albüm çıkartıyor. Uzun bir süre yeni şarkısıyla gündemden düşmeyen Boluğur bir kaç ay önce sevgilisi ile ilişkisini duyurduğunda eski eşinin yaptığı açıklamalara verdiği yanıtla gündem olmuştu.

Yıldırım aşklarına nazar oldu

Daha sonrasında AVM'de sevgilisi Mert Aydın'la alışveriş yaparken muhabirlerin eski eşi Murat Dalkılıç'la ilgili sorduğu sorulara sert tepkiler veren Boluğur "Ne kadar çirkin bir hareket bu ne kadar çirkin. Yanımda erkek arkadaşım var sorunun farkında mısın? Soru sormayı öğren öyle gel! Yanımda sevgilim var" diyerek muhabirlere kızmıştı.

Ünlü oyuncu bütün bu olanların ardından 2 eylülü tarihinde sevgilisinin evlenme teklifini kabul eden ve o anları sık kullandığı sosyal medya hesabından paylaşan Boluğur evlilik kararıyla sevenlerini sevindirmişti. o anları "I said yes kocam" notuyla paylaşan Boluğur'un yılıdırım aşkına nazar değdi. 2 Ekimde evlenmesi beklenen çift yol ortasında mesaj kavgasına tutuştu.

"Düğün telaşı yordu!"

Nikah için gün sayan ünlü çift geçtiğimiz gün Nişantaşı City'de çıkışta araçlarını beklerken görüntülendi. O sırada Merve Boluğur'un telefonuna gelen bir mesaj çifti tartışmaya sürükledi. Oyuncu, sevgilisine "O benim arkadaşım" açıklaması yaparken muhabirleri gördü. Oyuncu muhabirlere o görüntüler hakkında Bunu yayınlamasanız olmaz mı? "Düğün telaşı bizi biraz yordu, o yüzden buradayız" dedi.