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Gecenin maçında gülen taraf Bayern Münih oldu

Gecenin maçında gülen taraf Bayern Münih oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 5 maç oynandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ilk gün maçları tamamlandı.

Merakla beklenen C Grubu maçında, sezon öncesi Barcelona'ya transfer olan Polonyalı golcü Lewandowski, eski takımı Bayern Münih'in karşısına çıktı.

Ev sahibi Bayern Münih, Lucas Hernandez'in 50 ve Sane'nin 54. dakikada kaydettiği gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Grupta 2'de 2 yapan Bayern Münih liderlik koltuğuna oturdu. Barcelona ise 3 puanda kaldı.

A Grubu'ndaki karşılaşmada Ajax, Salah'ın 17. dakikadaki golüyle öne geçen Liverpool'a, 27. dakikada Kudus ile yanıt verdi. Matip, 89. dakikada attığı golle ev sahibi Liverpool'un sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Geçen sezonun finalisti Liverpool puanını 3'e çıkarırken, Ajax 3 puanda kaldı.

İkinci haftanın ilk gününde, TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle:

- A Grubu

Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 2-1

- B Grubu

Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 0-4

Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-0

- C Grubu

Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya): 2-0

- D Grubu

Olimpik Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1

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