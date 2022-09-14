Gecenin maçında gülen taraf Bayern Münih oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 5 maç oynandı.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ilk gün maçları tamamlandı.
Merakla beklenen C Grubu maçında, sezon öncesi Barcelona'ya transfer olan Polonyalı golcü Lewandowski, eski takımı Bayern Münih'in karşısına çıktı.
Ev sahibi Bayern Münih, Lucas Hernandez'in 50 ve Sane'nin 54. dakikada kaydettiği gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Grupta 2'de 2 yapan Bayern Münih liderlik koltuğuna oturdu. Barcelona ise 3 puanda kaldı.
A Grubu'ndaki karşılaşmada Ajax, Salah'ın 17. dakikadaki golüyle öne geçen Liverpool'a, 27. dakikada Kudus ile yanıt verdi. Matip, 89. dakikada attığı golle ev sahibi Liverpool'un sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.
Geçen sezonun finalisti Liverpool puanını 3'e çıkarırken, Ajax 3 puanda kaldı.
İkinci haftanın ilk gününde, TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle:
- A Grubu
Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 2-1
- B Grubu
Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 0-4
Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-0
- C Grubu
Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya): 2-0
- D Grubu
Olimpik Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1