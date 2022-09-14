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Oyuncu Melis Sezen, nefes kesen o dansıyla sosyal medyayı salladı! İç çamaşırının görünmesine aldırış etmedi

Oyuncu Melis Sezen, nefes kesen o dansıyla sosyal medyayı salladı! İç çamaşırının görünmesine aldırış etmedi

Ünlü oyuncu Melis Sezen, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği derin dekolteli kıyafetiyle günlerce konuşulmuştu. Daha sonra da bir dans şovu yapmış ve sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Sezen, sosyal medya hesabında iç çamaşırının görünmesine aldırış etmeden tekrar dans videosu yayınladı.

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Ünlü oyuncu Melis Sezen, Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde sergilemiş olduğu başarılı performansıyla, milyonlarca kişiyi ekranlara bağlamıştı. Birçok kişi tarafından hayranlıkla takip edilen dizinin her bölümünde ayrı ayrı sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla, milyonlarca insanı kendine hayran bırakmış, akıllara kazınmıştı.

Melis Sezen, aylar önce sosyal medya hesabından bir dans videosu paylaşmıştı ve bu dans videosu da, magazin kulislerinde günlerce konuşulmuştu. Başarılı ve güzel oyuncu, Geçtiğimiz gün de sosyal medya hesabından bir oryantal dans videosu yayınladı. Videoyu izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi. Adeta bir oryantal dansçı edasıyla dans eden Sezen'in o videosu, kısa zaman içinde sosyal medyada viral oldu ve herkes tarafından konuşulmaya başlandı.

Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü almıştı

Altın Kelebek Ödülleri bu yıl bir alışveriş merkezinin performans sanatları sahnesinde düzenlenen bir törenle sahiplerini bulmuştu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyi performans sergileyenlerinin ödüllendirildiği o gecede 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisinde Melis Sezen ödül almıştı.

Konuşması ve kıyafeti olay oldu

Sezen'in ödül aldığı sırada "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım" şeklinde heyecanla söylediği sözleri ve sütyensiz derin dekolteli bir kıyafet tercih etmesi, törene adeta damga vurmuştu. Siyasi bir kişinin de konuya dahil olmasıyla birlikte tartışmalar iyice büyümüştü.

Oryantal dans etti

Ünlü oyuncu Melis Sezen, her yaptığıyla tüm dikkatleri üzerine çektiği gibi, aylar önce de sosyal medyada yayınladığı dans videosuyla, herkes tarafından ilgi odağı haline getirilmişti. O videoya da beğeni ve yorum yağmış, herkes tekrar tekrar paylaşılmıştı. Ödül töreninde giydiği kıyafetin eleştirilmesinden ve yayınladığı dans videosunun çok fazla konuşulması ve eleştirilmesinden sonra uzun bir süredir sessizliğini koruyan Melis Sezen, geçtiğimiz günlerde, gerçekleştirdiği dans gösterisine bir yenisini daha ekledi. Sezen'in oryantal dansı, hayranları tarafından tam not aldı.

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