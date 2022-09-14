CHP'nin 'peri bacaları yıkılıyor' iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek bakın ne çıktı

CHP'li Ali Öztunç'un 'Kapadokya'daki peri bacaları iş makineleriyle yıkılıyor' iddiaları Ortahisar Belediyesi tarafından yalanlandı. Öztunç'un asılsız iddialarına ilişkin Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Belediyesi, görüntülerin uzak ve ters açıdan çekildiği için kamuoyunun yanıltıldığını, yıkılan yapıların önceki yıllarda izinsiz yapılmış kaçak WC üniteleri olduğunu bildirdi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Kapadokya'daki peri bacalarının iş makineleriyle yıkıldığını iddia etti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamayla CHP'li Öztunç'un paylaştığı videonun uzak ve ters açıdan çekildiği için kamuoyunu yanılttığı ortaya çıkarıldı.

"Olay tamamen bundan ibarettir"

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Belediyesinden yapılan bilgilendirmeyle olayın aslı ortaya çıktı. Belediyeden yapılan açıklamada ise, "Bölgemizdeki kaçak yapılarla mücadele kapsamında; önceki yıllarda izinsiz yapılmış kaçak WC üniteleri, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın emirleri doğrultusunda kaldırılmaktadır. Olay tamamen bundan ibarettir." denildi.

İddialar gerçek dışı çıktı

CHP'li Öztunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kapadokya'daki peri bacalarının iş makineleriyle yıkıldığını iddia etti. Ortahisar Belediyesinin açıklamaları sonucu Öztunç'un iddiaları gerçek dışı çıktı.

Kaldırılan yerlerin kaçak yapılarla mücadele kapsamında, önceki yıllarda izinsiz yapılmış kaçak WC üniteleri olduğu ortaya çıkarken, tuvalet ünitelerinin Kapadokya Alan Başkanlığı'nın emirleri doğrultusunda kaldırıldığı öğrenildi.