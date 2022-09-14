Kedicik böyle itirafçı oldu! Cezaevinde Adnan Oktar'ın villasının yıkılışını izleyince..

Adnan Oktar'la 1 liralık nikah

1991-1992 yıllarında Adnan Oktar, cemaatteki resmi ya da imam nikâhlı olsun herkesin eşinden ayrılıp Allah’ın rızasının en çoğuna göre evlilik yapması gerektiğini söyledi. Mecburen en takva kişi kendisi görüldüğünden tüm kadınlar birkaç gün içerisinde kendisiyle imam nikâhlı olarak evlendi. O kişiler resmiyette evli gözükseler de artık imam nikâhlı olarak Adnan Oktar ile 1 TL’lik mehir karşılığında evlendiler.