Kedicik böyle itirafçı oldu! Cezaevinde Adnan Oktar'ın villasının yıkılışını izleyince..
ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar davasında 'itirafçı' olan Boğaziçi Üniversitesi mezunu ‘kedicik’ Müge Öğütçü'den kan donduran itiraflar... İtirafçı olmaya cezaevinde televizyonda Adnan Oktar'ın Boğaz manzaralı villasının yıkılışını izlerken karar verdiğini anlatan Müge Öğütçü, "Beni porno yıldızı gibi göstermek istediler" dedi...
Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü 1989 yılında Adnan Oktar örgütüne katılan Müge Öğütçü’nün cezaevinde kalırken etkin pişmanlıktan faydalanmak için 15 Nisan 2021’de, İstanbul Emniyeti’nde verdiği 26 sayfalık ifadesi dava dosyasına girdi. İstanbul Emniyeti’nde verdiği 4.5 saatlik ifadesinde Öğütçü, Adnan Oktar’ı şiddet ve cinsel saldırıyla suçladı. Örgütün cezaevindekilere baskı uyguladığını ileri süren Öğütçü, ifadesinde özetle şunları anlattı:
Maaşımı örgüt alırdı
“Adnan Oktar’la Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Mütercimlik-Tercümanlık Bölümü’nde okurken 20 yaşında tanıştım. Çalışırken maaşımın yattığı banka kartını Alev Ulaşoğlu’na (Babuna) verirdim. Bu şekilde yıllarca kazandığım maaşımdan tek kuruş almadan örgüte aktarmış oldum.
Adnan Oktar'la 1 liralık nikah
1991-1992 yıllarında Adnan Oktar, cemaatteki resmi ya da imam nikâhlı olsun herkesin eşinden ayrılıp Allah’ın rızasının en çoğuna göre evlilik yapması gerektiğini söyledi. Mecburen en takva kişi kendisi görüldüğünden tüm kadınlar birkaç gün içerisinde kendisiyle imam nikâhlı olarak evlendi. O kişiler resmiyette evli gözükseler de artık imam nikâhlı olarak Adnan Oktar ile 1 TL’lik mehir karşılığında evlendiler.
İtirafçı olmaya nasıl karar verdi?
Cezaevine girdikten birkaç ay sonra koğuştaki televizyonda, Kandilli’deki ‘Dragos’ denilen örgüt merkezinin yıkıldığına dair bir haber gördüm. Bu haber cezaevine girdiğimden beri aldığım en iyi haberdi. Bunun için ne kadar sevindiğimi anlatamam. Bu ev adeta bir korku eviydi. O evin yıkıldığını görmek bir yerde içimde yer etmiş bir korkunun yerle bir olmasıydı.”