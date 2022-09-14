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MİT'ten Mahmur'da operasyon Irak'ın kuzeyindeki 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

MİT'ten Mahmur'da operasyon Irak'ın kuzeyindeki 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na yönelik operasyonu sonucu PKK/KCK'lı teröristler Hatip Güney ve Aya Ahmet Süleyman Türkiye'ye getirildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başarılı sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK'nın en önemli üslenme merkezlerinden biri olan Mahmur Kampı'na operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda yakalanan teröristler Güney ve Süleyman, Türkiye'ye getirildi.

PKK/KCK'nın kırsal kadrosuna katılmak üzere Eylül 2019'da illegal yoldan Van'ın Başkale ilçesi üzerinden İran'a geçen Hatip Güney'in, buradan Irak'a geçerek eğitim aldığı belirlendi.

Daha sonra Mahmur Kampı'na gönderilen Güney'in, ideolojik ve silahlı eğitimin ardından sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Terörist Aya Ahmet Süleyman'ın ise PKK/KCK-PYD/YPG-YPJ yapılanmasına 2015'te katıldığı, Suriye'den 2017'de Irak'a geçip Gara'da eğitim aldığı, Avaşin-Basyan bölgesinde faaliyet yürüttüğü, ardından 2018'de Mahmur Kampı'na geçtiği belirlendi.

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