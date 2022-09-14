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Sivasspor CFR Cluj maçı için Romanya’ya 7 eksikle gitti

Sivasspor CFR Cluj maçı için Romanya’ya 7 eksikle gitti

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ikinci hafta maçında yarın deplasmanda CFR Cluj ile karşılaşacak DG Sivasspor, Romanya’ya gitti. Kırmızı-beyazlı takımda 7 futbolcu kafilede yer almadı.

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Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ikinci sınavı için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla Romanya’ya hareket etti.

Yaklaşık 1,5 saat sürecek yolculuğun ardından Cluj Uluslararası Havaalanı’na iniş yapacak olan kırmızı-beyazlılar kamp yapacağı otele yerleşecek. Sivasspor, TSİ 17.00'de Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.
Kafilede sakatlığı bulunan Leke James, Kader Keita, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt ve izinli olan Mustapha Yatabare yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekibin 16 kişilik Romanya kafilesinde şu isimler yer aldı:
“Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Mehmet Albayrak, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charis Charisis, Fredrik Ulvestad, Dia Saba, Max Gradel, Ahmed Musa, Clinton N’Jie, Karol Angielski.”

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