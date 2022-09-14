Benzer sorular nedeniyle iptal edilmişti! Yeni KPSS pazar günü

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) 31 Temmuz’da gerçekleştirilen oturumunda bir yayınevinin soru kitapçığında yer alan benzer sorular çıkması nedeniyle 4 Ağustos’ta iptal edilmesinin üzerinden yaklaşık 40 gün geçti. 18 Eylül Pazar günü yeniden düzenlenecek sınava ise günler kaldı.

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KPSS 18 Eylül Pazar günü yeniden düzenlenecek. Girdikleri sınav iptal edilince adaylar, tekrar bir hazırlık sürecini önlerinde buldu. Sınava bir hafta kala adaylardan bazıları sınav sistemine güvenlerinin sarsıldığını dile getirirken bazılarıysa sınavın yeniden yapılmasını bir şans olarak görüyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, adaylar, “Sınav iptal olduğu zaman psikolojik olarak çöküntü yaşadık. Twitter’da benzer soruları gördüğümüzde ve iptal dedikoduları dolaşmaya başladığında ne yapacağımızı bilemedik. Şimdi ‘bu yeni bir şans’ diyoruz” diye konuşuyor.