BIST 3.316
DOLAR 18,25
EURO 18,27
ALTIN 1.000,66
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Benzer sorular nedeniyle iptal edilmişti! Yeni KPSS pazar günü

Benzer sorular nedeniyle iptal edilmişti! Yeni KPSS pazar günü

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) 31 Temmuz’da gerçekleştirilen oturumunda bir yayınevinin soru kitapçığında yer alan benzer sorular çıkması nedeniyle 4 Ağustos’ta iptal edilmesinin üzerinden yaklaşık 40 gün geçti. 18 Eylül Pazar günü yeniden düzenlenecek sınava ise günler kaldı.

Abone ol

KPSS 18 Eylül Pazar günü yeniden düzenlenecek. Girdikleri sınav iptal edilince adaylar, tekrar bir hazırlık sürecini önlerinde buldu. Sınava bir hafta kala adaylardan bazıları sınav sistemine güvenlerinin sarsıldığını dile getirirken bazılarıysa sınavın yeniden yapılmasını bir şans olarak görüyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, adaylar, “Sınav iptal olduğu zaman psikolojik olarak çöküntü yaşadık. Twitter’da benzer soruları gördüğümüzde ve iptal dedikoduları dolaşmaya başladığında ne yapacağımızı bilemedik. Şimdi ‘bu yeni bir şans’ diyoruz” diye konuşuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor CFR Cluj maçı için Romanya’ya 7 eksikle gitti
Sivasspor CFR Cluj maçı için Romanya’ya 7 eksikle gitti
Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım yazdı Kaan Boşnak'ı yasak aşkı ifşa etti
Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım yazdı Kaan Boşnak'ı yasak aşkı ifşa etti
FETÖ'cü KHK'lılar, HDP'ye bakanlık, Selahattin Demirtaş'a özgürlük için Bozkurt Kemal geliyor Hadi Özışık yorumladı
FETÖ'cü KHK'lılar, HDP'ye bakanlık, Selahattin Demirtaş'a özgürlük için Bozkurt Kemal geliyor Hadi Özışık yorumladı
Ankara'da maden ocağında iş kazası! Acı haber geldi
Ankara'da maden ocağında iş kazası! Acı haber geldi
Washington Büyükelçisi Mercan'dan Cumhuriyet gazetesinin iddialarına yanıt
Washington Büyükelçisi Mercan'dan Cumhuriyet gazetesinin iddialarına yanıt
Oyuncu Melis Sezen, nefes kesen o dansıyla sosyal medyayı salladı! İç çamaşırının görünmesine aldırış etmedi
Oyuncu Melis Sezen, nefes kesen o dansıyla sosyal medyayı salladı! İç çamaşırının görünmesine aldırış etmedi
Düğün için gün sayarken kavgaya tutuştular! Merve Boluğur'un 'arkadaş' mesajı kriz çıkardı
Düğün için gün sayarken kavgaya tutuştular! Merve Boluğur'un 'arkadaş' mesajı kriz çıkardı
Gecenin maçında gülen taraf Bayern Münih oldu
Gecenin maçında gülen taraf Bayern Münih oldu
Vahdettin tartışması Murat Bardakçı: Atatürk devlet operasyonuyla Samsun'a gönderildi
Vahdettin tartışması Murat Bardakçı: Atatürk devlet operasyonuyla Samsun'a gönderildi
Tuzu fazla kaçan yemeğe ne yapılır bilmeniz gereken 6 yol var
Tuzu fazla kaçan yemeğe ne yapılır bilmeniz gereken 6 yol var