Palamut bollaştı tezgahtaki fiyatı düştü! Bakın ne kadar oldu

Marmara Denizi'nde çok miktarda avlanılan palamudun fiyatı düştü.Tanesi geçen 80-90 liradan satılan palamut 40 liraya geriledi.

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Balıkçıların kasa kasa palamutla kıyıya gelmesi, tezgahları da şenlendiriyor. Tanesi geçen hafta iriliğine göre 80-90 liradan satılan palamudun fiyatı 35-40 liraya kadar düştü.

Balıkçı Hasan Erol da fiyatların düşmesiyle vatandaşların palamuda ilgisinin arttığını ifade etti.

Palamudun fiyatının iriliğine göre değiştiğini belirten Erol, "Palamut balıkçının da vatandaşın da yüzünü güldürüyor. Tezgahımızda her gün taze balık bulunuyor. Palamudun yanında istavrit, sardalya ve mezgite de talep var. Şu an en çok talep gören balık palamut." dedi.