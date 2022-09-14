Sahnelerin yeni Gülşen'i Simge Sağın oldu! Kasığa kadar yırtmaçlı sahne kıyafeti olay çıkarttı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın derin dekoltesiyle gündem oldu. Geçtiğimiz gün hayranlarıyla buluşan Simge kasığına kadar yırtmaçlı sahne kıyafetiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

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Miş Miş, Öpücem, Aşkın Olayım gibi şarkılarıyla pop müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Simge Sağın son zamanlarda cesur ve dekolteli kıyafetleriyle sosyal medyanın ve magazinin gündemlerinde adını en sık duyuran ünlüler arasında yer alıyor.

Sahne kıyafetiyle büyüledi!

Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de bir mekanda hayranları ile buluşan Simge Sağın sahnede dinleyicilere coşku dolu anlar yaşattı. Sahneye kasığına kadar derin yırtmacı olan siyah altın rengi işlemeli elbisesiyle çıkan ünlü şarkıcı sahne kıyafetiyle herkesi büyüledi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Simge Sağın Sarıyer'deki coşkulu konser anına ait bazı görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu

İnstagram hesabında 1 buçuk milyona yakın takipçisi bulunan Simge Sağın'ın konserde verdiği pozlara kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Sağın'ı takip eden bazı sosyal medya kullanıcıları o pozlara "Gülşen olma yolunda", "Bu kadarına pes", "Artık soyunmayın" yorumları yaparken bazı kullanıcılar ise Simge Sağın'a destek oldu.

41 yaşındaki ünlü şarkıcının o pozları kısa süre içerisinde gündem olarak sosyal medya platformu Twitter'da viral oldu. Ünlü oyuncu Twitter kullanıcılarınında bir kısmından kötü eleştiri alırken bir kısmı tarafından desteklendi. İşte Simge Sağın'ın dekolteli sahne kıyafeti...

Simge Sağın kimdir?

imge Sağın, 8 Ağustos 1981'de Kurtuluş, Şişli'de Arnavut bir anne ile Amasyalı bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçüklüğünden beri müzikle iç içe olan ünlü isim 12 yaşında gitar eğitimi almaya başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi alan ünlü şarkıcı Zeynep Dizdar'ın orkestrasına katılarak müzik kariyerine atıldı.

Daha sonra birçok ünlü ismin vokalist olarak eşlik eden Sağın 2011 yılında ilk albümü ‘Yeni Çıktı’yı çıkardı. Ünlü şarkıcının kariyerinin zirvesini görmesini sağlayan şarkısı ise 'Miş Miş' oldu.