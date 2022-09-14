Hamile olduğunu açıklayan Leyla Lydia Tuğutlu, karnı burnunda pozlarıyla rekor kırdı! Bebeğin cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz aylarda, uzun zamandır aşk yaşadığı Ceyhun Ergün ile sessiz sedasız nikah masasına oturan ve şimdilerde hamilelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını yayınladı ve beğeni butonu çöktü. Bebeğinin cinsiyetini de açıklayan oyuncunun o pozları...

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Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu; Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncular arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla ve her söylediğiyle bütün dikkatleri üzerine çeken Leyla Lydia Tuğutlu, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Pandemiden önce evlilik teklifi aldığı sevgilisi Ceyhun Ergün ile sessiz sedasız nikah masasına oturan oyuncu, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

Almanya'da evlendi

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Ceyhun Ergün ile nikah masasına oturduğunu açıklayan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik" dedi.

Karnı burnunda pozlarını paylaştı

Evlendiği haberini herkese açıklayan ve hemen ardından hamile olduğu ortaya çıkan ünlü oyuncudan merakla beklenen ilk hamilelik paylaşımı geldi. Şimdilerde 5 aylık hamile olan güzel oyuncu Tuğutlu, 2,7 milyon takipçisi bulunduğu sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını tüm takipçileri ve sevenleriyle paylaştı.

Bebeğin cinsiyeti ne?

Büyüyen karnıyla ilk pozlarını paylaşan ünlü oyuncu, "Öyle heyecanlıyım ki... Yeni bir dönem başlıyor bizim için. Güzel bir yolculuk, yolu yarıladık bile" dedi. Güzel oyuncu paylaşımında "Hayatımıza hoş geldin canım oğlum" diyerek bir erkek bebek beklediğinin de müjdesini vermiş oldu.

Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989 tarihinde Almanya’nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Leyla Lydia Tuğutlu, ilkokul hayatına Türkiye’de başlayıp devam ederken, sonra piyano dersleri almaya da başladı. Konservatuvara da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl kadar müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre zarfı içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakarak ilgi alanı olan mankenlik ve fotomodelliğe başladı. Hala İstanbul Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı bölümünün öğrencisi olduğu biliniyor. Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerini bilmektedir.