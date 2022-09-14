Fehmi Koru'dan Mansur Yavaş iddiası! Ucuz Konut kampanyası sonrası ibre ona döndü

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın dün açıkladığı 250 bin ucuz konut projesi sonrasında Fehmi Koru'dan dikkat çeken bir analiz geldi. "İktidar konut projesiyle atağa kalktı, muhalefet Kılıçdaroğlu’nu değil Yavaş’ı aday gösterebilir" diyen Koru, "Yılbaşından itibaren ülkenin dört bir tarafını şantiyeye çevirmesi beklenen ‘konut+arsa+işyeri’ projesinin akıbetini de hep birlikte takip ederiz" ifadelerini kullandı.

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Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları sürerken, Fehmi Koru'dan dikkat çeken bir analiz geldi. Abdullah Gül'ün adaylığı konusundaki üst üste yazılarından bir sonuç alamayan Fehmi Koru, altılı masanın Mansur Yavaş'ı aday gösterebileceğini iddia etti. Koru, buna gerekçe olarak da iktidarın 250 bin ucuz konut kampanyasını gösterdi.

Projenin 2 yıl sonra bitecek olması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ucuz konut projesi için, "Projede tek sorun, taleplerin bir-iki ay içerisinde toplanmasına karşılık, konutların iki yıl sonra teslim edilmeye başlanacak olması. Arada bir seçim var ve bu projeyi açıklayan iktidarın seçimde kaybetme ihtimali hiç de az değil" diyen Fehmi Koru, ev, arsa ve işyeri için başvuracak kişilerin toplam oyunun 3 milyon olduğunu belirterek, şunları yazdı:

Bir bakmışsınız Erdoğan kazanıvermiş

- Eh zaten, 500 bin konut + 250 bin arsa + 50 bin işyerine sahip olacak kişiler ve aileleri muhalif partilere oy vermekten vazgeçerse, bakmışsınız, mevcut iktidar bir beş yıl daha iş başında kalmayı başarıvermiş…

- Muhalefet temsilcileri, bu projeden yararlanacakların iktidara yakın insanlar olacağını parmaklarına dolamış durumdalar; ancak bu defa yanılmaları haklı çıkmalarından daha fazla mümkün. Zaten iktidar partilerine oy verecek insanları yeniden ödüllendirmek yerine, özellikle muhalif bilinenler bu vaadin muhatabı olabilirler.

Kılıçdaroğlu'na 'gelin ısrardan vazgeçin' denebilir

- CHP lideri ‘aday’ gibi davranıyor olsa da, ‘6’lı masa’ denilen liderlerden bir başkası üzerinde ısrarcı olan çıkabilir. Ona “Sizin şu şartlarda seçilmeniz zor, cumhurbaşkanlığı kaybedilebilir. Gelin ısrardan vazgeçin, kamuoyu yoklamaları partinizden seçilmiş Ankara belediye başkanını rakibinden önde gösteriyor, aday o olursa kazanırız” denildiğinde ne yapabilir CHP lideri?

Yavaş'ın MHP'den oy alma potansiyeli

- Bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ile birlikte hareket ettiği izlenimi veren İYİ Parti’nin lideri Meral Akşener, kendisinden farklı düşünen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikna etmeye çalışmasına rağmen, aday olmakta direnmemiş miydi?

Yine ve daha büyük bir ısrarla vaktiyle aynı parti -MHP- içerisinde bulundukları Mansur Yavaş’ın adaylığını öne sürebilir.

Üstelik “MHP’den de oy alabileceği” gibi bir gerekçe de var.

Yavaş'a Bahçeli de karşı çıkmaz

- Mansur Yavaş’a MHP lideri Devlet Bahçeli’nin karşı çıkacağını sanmam; MHP tabanı da “Aday belli, karar net” denmesine rağmen, Yavaş olursa karşı cephe adayına pekala oy verebilir.

HDP’liler oy vermezmiş, vermesinler; MHP’den gelecek oylar onların eksiğini tamamlar.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, ring kenarından, “Siz aday göstermezseniz ben imza toplayarak Mansur Yavaş’ın aday olmasını sağlarım” demekte.

Ucuz konut işi Mansur Yavaş'a yarayabilir

- Hatta, adayını Mansur Yavaş olarak belirlemiş muhalefet cephesi, seçim kampanyası sırasında, iktidarın kendisine oy vermemeyi düşünenleri yanına çekmek için açıkladığı ‘konut+arsa+işyeri’ projesini belediye kökenli adaylarının daha güvenli bir biçimde yerine getirebileceği propagandası bile yapabilir.

Meral Akşener'in adayı belli

- Evet, ben, ‘6’lı masa’da elini en iyi oynayan parti liderinin Meral Akşener ve onun adayının da Mansur Yavaş olduğunu düşünüyorum.

Önceki seçimde adaylıkta ısrarı şimdilerde ‘6’lı masa’ diye anılan muhalefet cephesinin kaybını getirmişti.

Bu defa kazanacağa oynuyor gibi.

En kötü senaryoyu düşünelim: Mansur Yavaş aday olur ve kaybederse yeni dönemde MHP yine eski iktidarın parçası olmaya devam etmeyecek mi?

Tayyip Erdoğan eskiden böyle durumlar için ‘win-win’ (kazan-kazan) deyimini kullanıyordu.

Her iki durumda da kazanılır anlamına.