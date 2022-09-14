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Altın fiyatları resmen çakıldı! Gram altın 1000 liranın altını gördü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatları resmen çakıldı! Gram altın 1000 liranın altını gördü

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü 999 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni günde de 999 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 999 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.640 lira, Cumhuriyet altını da 6.690 liradan satılıyor.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından düşüşe geçen altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.700 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısı öncesinde doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazandığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.680 doların destek, 1.720 ve 1740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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