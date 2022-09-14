Katliam gibi kaza! Minibüs şarampole yuvarlandı: 11 kişi öldü 25 yaralı var
HİNDİSTAN'ın Cemmu Keşmir bölgesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.Abone ol
Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesinde, içinde 36 yolcunun bulunduğu minibüs şarampole yuvarlandı. Otobüste bulunan 11 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.
Araçtan kurtarılan yaralılar yakındaki hastaneye sevk edildi. Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan trajik trafik kazasında hayatını kaybedenler için derinden üzüntü duyuyorum. Düşüncelerim ve dualarım yaslı ailelerle birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadeleri kullanıldı.