Şamil Tayyar'dan bomba iddia! DP Kadın Kolları Başkanı'nın 'Ankara Kuşu'ndan gayrimeşru bebeği var

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, Ünsal Ban'la birlikte otelde yakalanan 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar'la ilgili yeni şantaj ve rüşvet iddiaları gündeme getirdi. Şamil Tayyar, Ankara Kuşu'nun Hizmet-İş Sendikası Başkan Mahmut Aslan'ın talimatıyla Ankara Kuşu'na 50 bin Euro ödeme mi yaptı? Tayyar'ın DP Kadın kolları Başkanı Fatma Yavuz iddiası ise olay...

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AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğl'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban'la bir otelde yakalanan Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar'la AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar arasındaki polemik giderek sertleşiyor. Şamil Tayyar, Ankara Kuşu'nun tehdit ve şantajla Hak-İŞ Sendikası'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'ndan 50 bin Euro aldığı iddiasını gündeme getirip savcılığa suç duyurusu yaptı. Tayyar, Oktay Yaşar ile Demokrat Parti Kadın kolları Başkanı Fatma Yavuz arasındaki yasak aşk ve yasak aşk bebeğini ifşa etti. İşte Şamil Tayyar'ın olay paylaşımları...

Bu Ankara Başsavcılığına suç duyurusudur

- Konuşan sendikacı, ‘twitter infazcısı’ olarak tanımladığı ‘Ankara Kuşu’ hesabına şantajdan kurtulmak için yönetim kurulu kararıyla 50 bin avro ödendiğini itiraf ediyor. Bu bir suç duyurusudur. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilgisine.

- ‘İlk gündem sendika/şantaj dosyası, bekleyelim’ demiştim. Ve Kuş’un bir tüyü daha koptu. Görev sırası yargıda.

Mahmut Aslan dedi 50 bin Euro ödendi

- İddianın sahibi: Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz. İddia: Hizmet İş Genel Başkanı ve Hak İş Konfederasyon Başkanı Mahmut Aslan’ın önerisiyle yönetimden Ankara Kuş’una 50 bin avro ödenmesi. Vay beee! AK Parti’ye operasyon çeken kuş, bakın içeriden nasıl yemleniyor!

- 50 bin avroya giden yol böyle mi döşendi?

Ankara Kuşu'nun DP Kadın kolları Başkanı'ndan gayri meşru çocuğu mu var?

- İstemezdim ama herkese ahlaki duyar kastığı için yazıyorum. Ankara Kuşu Oktay Yaşar’ın DP Kadın Kolları Başkanı Fatma Yavuz’la gayrimeşru ilişkisinden 13.01.2022’de ‘B..’ adında bir bebeği oluyor. Yaşar, 28.01.2022’de ‘tanıma senedi belgesi’ ile babalığı kabul ediyor.