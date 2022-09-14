Berfu Yenenler'in paylaşımı eşi Eser'i utanç içinde bıraktı! Gece yine uyuyamadım deyip paylaştığı "yok artık" dedirtti

Ünlü sunucu Eser Yenenler'in 3 yıllık eşi Berfu Yenenler sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi şaşına çevirdi. Ünlü isim gece yarısı eşi ile ilgili paylaşım yaptı.

Abone ol

2016 yılında tanışıp aşk yaşamaya başlayan 2015 Miss Turkey güzellik yarışması birincisi Berfu Yenenler ve Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile adını duyuran ünlü sunucu ve tiyatro oyuncusu Eser Yenenler 2019 yılında sevdiklerinin katıldığı bir düğünle nikah masasına oturmuş ve mutluluğa 'evet' demişti.

Paylaşımı hem güldürüdü hem şaşırttı

Sosyal medya hesabını sık kullanan ünlü isimler arasında yer alan Türkiye güzeli Berfu Yenenler geçtiğimiz gün gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla herkesi güldürdü ve şaşırttı.

Gece yine uyuyamadım diyerek 2 milyona yakın takipçisi bulunan İnstagram hesabı üzerinden eşi Eser Yenenler ile olan bir pozunu paylaşan Berfu Yenenler takipçileriyle nasıl evlilik teklifi aldığını paylaştı.

"10 dakika sonra gelecek yüzükten habersiz"

Eşiyle birlikte sevgiliyken çıktığı tatilden kızakla kayarken komik bir fotoğraflarını paylaşan Berfu Yenenler o paylaşıma "Günaydın. Gece yine uyuyamadım ve kendi fotoğraflarımı stalklarken bunu buldum. Evlenme teklifi tatilimizden. Ya bu ne ya, bu ne" notunu düştü.

Evlilik teklifi alacağından habersiz çekilen fotoğrafta komik yüz ifadesiyle dikkat çeken Berfu Yenenler paylaşımının ardından başka bir paylaşım daha yaparak "10 dakika sonra gelecek yüzükten habersiz ben ve yüzükten çok memnun olan Eser" notunu düştü.

Tanışma hikayelerinden sonra...

Daha sonra kızağı çeken geyiği paylaşan Berfu Yenenler'in o paylaşımına çok sayıda beğeni geldi. Daha önce tanışma hikayeleri gündem olan çiftin evlilik teklifi fotoğrafı da gündem oldu. İşte Berfu Yenenler'in eşi Eser Yenenler'den evlilik teklifi almadan 10 dakika önce çekilen komik fotoğrafı...