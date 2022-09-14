Şimdi tam zamanı fırında çıtır çıtır şip şak hamsi tarifine bakın! Akşam sofranıza hazır

Hamsinin tam mevsimi. Hamsi hem çıtır çıtır olsun hem de sağlıklı kalsın istiyorsanız sizin için şahane bir fırında hamsi tarifi hazırladık. Soğan, maydanoz ve pul biberle lezzetlendirilen hamsi tarifinin detayları şöyle...

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Hamsi yapmanın tam zamanı. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir hamsi için size özel fırınta hamsi tarifi hazırladık. Fırında hamsi tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler listesinde şunlar var: 50 adet orta kılçığı alınmış hamsi

2 adet yemeklik doğranmış soğan, 1 demet ince kıyılmış maydanoz, 1 çay kaşığı pul biber, tuz, karabiber, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 100 gram rendelenmiş taze kaşar peyniri

Akşam sofralarımızı şenlendirecek hamsi tarifi

Maydanoz ve peynir hariç tüm malzeme pembeleşene kadar kavrulur. Sonra maydanoz ve peynir eklenerek harç hazırlanır. Fırın tepsisine yağlı kağıt serilerek 25 adet balık parlak yüzleri altta kalacak şekilde yan yana tepsiye dizilir. Balıkların üzerine hazırlanan harç pay edilir ve kalan 25 balık parlak yüzleri üste gelecek şekilde harcı konmuş balıkların üzerine kapatılır. 180 derece fırında balıkların üstü kızarana kadar pişirilir.

Taze balık nasıl anlaşılır?

Balık tüketirken, mevsime göre balık seçimi yapmak oldukça önemli. Ayrıca satın alacağınız balığın taze ve temiz olması da son derece önemli. Peki, bayat balık ve taze balığı ayırt etmek sanıldığı kadar zor mu? Özellikle av sezonu sonrasında tezgahlara karışan bayat balıkları taze balıklardan ayırmak aslında mümkün. Antalya Balıkevi olarak sizlere sunacağımız öneriler, bayat balık ve taze balıkların özelliklerini hızlı ve kolay bir şekilde anlamanıza yardımcı olacak.

*Gözlerin yapısı dışa dönük, canlı ve parlaktır.

*Solungaçların içi parlak kırmızıdır.

*Pulları parlak ve bütün bir görünüme sahiptir.

*Taze balığın karnı düzdür.

*Suya koyulduğunda dibe çökme meydana gelir.

*Çoğunlukla ağız kısmı kapalıdır.

*Kılçıklar balık etinden zor ayrılır.

*Taze balığın vücut kasları gevşememiştir.

*Taze balık çoğunlukla yosun kokar.