Eşinizi şımartır kaynanayı çatlatır! Dudove tatlısı daha tadına bakarken bitecek

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan tatlılar, her yemeklerin ardından ağızları tatlandırıyor. Genellikle belli başlı tatlılar yapan kişiler bazı durumlarda farklı lezzetler denemek isteyebiliyor.

Bu gibi durumlarda dudove tatlısı tatlısı herkesin imdadına yetişiyor İşte dudove tatlısı malzemeleri ve yapılışı..

2 adet yumurta

2 Türk kahve fincanı toz şeker

2 Türk kahve fincanı sıvı yağ

2 yemek kaşığı yoğurt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1/2 çay kaşığı karbonat

4 su bardağı un

Şerbeti için:

4 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

Üzeri için:

Fındık

Dudove tatlısı yapılışı:

Öncelikle dudove tatlısının şerbetini hazırlayın. Derin bir kap içine 3 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı su koyun. Tencereyi ocak üzerine alın. Şeker eriyene dek karıştırın. Sonrasında şerbeti kaynamaya bırakın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra altını kısın. 10 dakika kadar daha kaynatın. Ocaktan alıp, soğumaya bırakın.

Dudove tatlısının hamurunu hazırlamak için; derin bir kap içine 2 adet yumurta kırın. Sonrasında üzerine 2 Türk kahve fincanı toz şeker ekleyin. Tel çırpıcı ile 2 dakika kadar çırpın. Sonrasında karışıma 2 yemek kaşığı yoğurt ve yarım çay kaşığı karbonat koyup, tel çırpıcı ile tekrar karıştırın. 2 Türk kahve fincanı sıvı yağ da ekleyip, 2-3 dakika kadar daha çırpmaya devam edin.

En son olarak karışıma 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 4 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.

Hazırladığınız dudove tatlısı hamurundan küçük ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizde oval bir şekle sokun. Yağlanmış fırın kabı içine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine birer ya da ikişer fındığı iyice bastırarak, düzgünce yerleştirin. Daha önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Üzerleri hafifçe kızarana dek yaklaşık 30-35 kadar dakika pişirin. Dudove tatlısı piştikten sonra fırından çıkararak üzerine soğuk şerbeti dökün. Ancak dikkat etmek gerek nokta; tatlı sıcak şerbet soğuk olacak. Sonrasında şerbeti çekene kadar bekletin.

Dudove tatlısı ne kadar sürede hazırlanır?

Dudove tatlısı tarifini hazırlamak için toplamda 50 dakika yeterlidir. Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 35 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 30 adet dudove tatlısı için geçerlidir.