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Bebeğinin mamasına zehir kattığı iddia edilen babanın paylaşımları kan dondurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bebeğinin mamasına zehir kattığı iddia edilen babanın paylaşımları kan dondurdu

 YALOVA’da 13 günlük bebeğinin mamasına karınca ilacı dökerek öldürmeye teşebbüs ettiği ileri sürülen babanın yargılanmasında mahkeme Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi yönünde karar aldı. Öte yandan babanın ortaya çıkan paylaşımları kan dondurdu.

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13 günlük öz kızı E.E.O.’yu öldürmeye teşebbüsle suçlanan baba Serhat O.’nun Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına devam edildi.  20 yıla kadar hapis istenen Serhat O. duruşmaya Kocaeli Kandıra Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Serhat O., 15 yıllık evliliğinde karısı ve çocuklarına zarar vermediğini ifade etti. Eşi ve çocuklarını sevdiğini söyleyen sanık, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, zehrin çocuğun sağlık durumuna etkisiyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporun beklenmesi yönünde karar alırken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Öte yandan Serhat O. paylaşımlarında "Ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma", "40'tan sonra bulduk belayı" ifadelerini kullanıyor.

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