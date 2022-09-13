TOKİ Başkanı Ömer Bulut tek tek açıkladı: TOKİ sosyal konut projesi başvurusu nasıl yapılır, peşinatı ne kadar?
Türkiye tarihinin en büyük TOKİ sosyal konut projesi için başvurular yarın başlıyor. Peki TOKİ'ye başvrular nasıl yapılacak? Sosyal konut başvurusu ve peşinatı ne kadar? Hangi bankalar sürecin içinde olacak? TOKİ Başkanı Ömer Bulut detayları canlı yayında tek tek açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonların merakla beklediği TOKİ sosyal konut ve arsa satışı başvurularının yarın başlayacağını ve Ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıkladı. Peki TOKİ başvurusu nasıl yapılcak. TOKİ Başkanı merak edilen soruları yanıtladı.
TOKİ Başkanı Ömer Bulut A Para'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği sosyal konut projesi için başvuru sürecini konusunda detayları verdi. İşte Bulut'un o açıklamaları:
Bu sosyal konut projesi Türkiye Cumhuriyet tarihinde bir seferde yapılan en büyük kampanya. 100 bin de arsa üretmek suretiyle burada insanlara kendi evini kendisi yapma imkanı sağlıyoruz.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Nasıl başvurulacak? Bir defa başvuru şartlarının en önemlisi şu. Hiçbir şekilde evi olmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Evi olmayan tek bir vatandaş kalmayana denk' bu projeleri sürdüreceğiz.