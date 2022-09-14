Çağın en büyük sorunu gelecek kaygısı! İşte gelecek kaygısıyla başa çıkmanın kuralları

Son dönemin en yaygın problemi haline gelmiş olan gelecek kaygısı, insanların büyük bir çoğunluğunu etkisi altına almış durumda... 2021 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 149 ülke arasında gerçekleştirilen Dünya Mutluluk Raporu sonuçlarına göre Türkiye 104. sırada yer alıyor. Sizler için, gelecek kaygısıyla başa çıkmanın yollarını derledik...

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Kaygılarınızı kabul edin

Gelecek kaygısı ile mücadele etmenin ve tekrarını önlemenin altın kurallarından bir tanesi kaygılarınızı kabul etmek, bu doğrultuda bir yol haritası çizmek ve bu yol haritasına göre yol almaktır. Uzmanlar, sürekli olarak gelecek hakkında düşünmenin uzun vadede nörolojik sağlığa zarar veren etkilerinin olduğunu ve kaygılardan kaçınmanın, sahip olduğunuz stres seviyesini artıracağını ifade ediyor.

Doğru stres yönetimi yapın

Gelecek kaygılarının oluşturduğu stres, kişinin kendini kontrol etmesinin ve stres yönetiminin zayıflamasına sebebiyet verir. Bu noktada uzman kişilerin de yardımıyla stres yönetimi ile ilgili eğitim alınması oldukça önemlidir. Uzmanlar, etkili stres yönetiminin kişisel başarılara doğrudan etki edeceğini ve gelecek ile ilgili kaygıları azaltacağını ifade ediyor.

Kendinize güvenin

Kendine güveni yüksek olan kişilerin gelecek kaygılarıyla daha güçlü bir şekilde başa çıktığı biliniyor. Bu bağlamda, kişilerin özgüvenini yenilemesi ve ortaya çıkan sorunlar karşısında güçlü olması gerekiyor. Uzmanlar, özgüveni artırmak için gerçekleştirilen çeşitli aktivitelerin ve sosyalleşmenin bu konuda büyük önemi olduğuna dikkat çekiyor.

Gerçekçi olun

Gelecek planlaması yaparken pembe bulutların üzerinde gezmemek, gerçekçi hayaller kurmak ve beklentileri realist bir bakış açısıyla şekillendirmek büyük ölçüde önem taşıyor. Uzmanlar, belirlenen hedeflere ulaşmanın kaygıları azaltacağını ve mutluluk seviyesini yükselteceğini belirtiyor.

Egzersiz yapın

Fiziksel ve mental sağlığın birbirleriyle bağlantılıdır ve spor faaliyetlerinin, gelecek kaygısını azaltma noktasında önemli faktördür. Uzmanlar, aşamalı olarak kas gevşetme ve diyafram nefes egzersizleri ile kas gerginliklerinin ortadan kaldırılabileceğini ve bu durumun mental sağlığa olumlu yönde etkileri olacağını, kişinin kendini daha iyi hissedeceğini ifade ediyor.

Uyku düzeninize dikkat edin

Uyku bozuklukları, kişilerin kaygı seviyesini arttıran bir diğer etken olarak öne çıkıyor. Alışkanlık haline getireceğiniz kaliteli ve düzenli uyku, gelecek kaygılarını büyük oranda azaltacaktır. Uzmanlar, düzenli saat aralıklarına sadık kalınarak günde 7-9 saat aralığında uyunması gerektiğini vurguluyor.

Bir uzmanla görüşün

Tüm adımları uygulamanıza rağmen iş ve özel hayatınızda kaygı bozukluklarınız devam ediyorsa mutlaka bir uzmana danışmanız gerekiyor. Kaygı bozuklukları gibi durumlarda tedavi süreçlerine geç başlaması durumunda, birçok olumsuzluğu da beraberinde geldiği söyleniyor.