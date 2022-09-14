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O ünlü için 25 yaş kuralını yerle bir etti! İşte Leonardo DiCaprio'nun yeni sevgilisi...

O ünlü için 25 yaş kuralını yerle bir etti! İşte Leonardo DiCaprio'nun yeni sevgilisi...

Geçtiğimiz günlerde 25 yaşına basan oyuncu sevgilisiden ayrılan dünyaca ünlü aktör Leonardo Diaprio, yeni sevgilisi Filistinli model için bütün kurallarını yıktı. Bakın Leonardo DiCaprio'nun yeni sevgilisi kim çıktı...

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Hollywood'un yıldız oyuncularından dünyaca ünlü Titanik filmiyle herkes tarafından tanınan başarılı aktör Leonardo DiCaprio geçtiğimiz günlerde çok ilginç bir konuyla gündeme gelmişti. 47 yaşındaki Amerikalı oyuncu 2018 yılından beri birikte olduğu kendisi gibi oyuncu sevgilisi Camila Morrone 25 yaşına basınca sevgilisiyle ayrılmıştı.

25 yaş kuralı için 4 yıllık ilişkisini bitirmişti

Camila Morrone ile sevgili olduğu ilk sıralar aralarındaki 22 yaş yaş farkıyla uzun süre gündemlerden düşmeyen Leonardo DiCaprio söylenilenlere aldırış etmeden ilişkisine devam etmişti. 4 yıllık ilişkileri evlilik yolunda olan çift gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerini sessiz sedasız bir şekilde bitirdiler.

Daha önce ilişkilerinde 25 yaşından büyük kadınlarla ilişki yaşamamayı tercih eden DiCaprio'nun sevgilisi Camila Morrone 25 yaşına girdikten sonra ayrılması dikkatlerden kaçamamıştı. Ünlü aktörün bu seçiciliğini sosyal medyada uzun süre gündem olmuş ve dalga konusu haline gelmişti. Hatta bazı kullanıcılar Leonardo DiCaprio'nun sevgililerinin yaş grafiğini bile çıkarmıştı.

İlk önce kardeşine şimdi de ablasına...

Son dönemlerde tekrardan adı bazı modellerle aşk iddialarına karışan ünlü aktör 25 yaş kuralını yerle bir etti. 4 yıllık ilişkisini yeni bitiren  Leonardo DiCaprio yeni model sevgilisi ile görüntülendi. Ünlü oyuncu daha önce hoşlandığı ve teklifler sunduğu Filistinli ünlü model Bella Hadid'in teklifini reddetmesi üzerine rotayı daha önce şarkıcı Zayn Malik ile aşk yaşayan ve bir çocuğu olan Bella Hadid'in kendisi gibi model olan ablası Gigi Hadid'e çevirdi. 

Bugüne kadar ki aşk yaşadığı en yaşlı kadın oldu!

Görüşmeye başladıkları iddia edilen çift, New York’ta düzenlenen bir partide samimi bir şekilde konuşurken görüntülendi. Çıkan iddialara göre Leonardo DiCaprio ünlü modelle işleri ağırdan alıyor. Aynı zamanda Gigi Hadid'in 27 yaşında olması ve Leonardo DiCaprio'nun bugüne kadar ki aşk yaşadığı en yaşlı kadın olması herkes tarafından dikkat çekti ve gündem oldu. İşte Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid'in o fotoğrafı... 

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