BIST 3.346
DOLAR 18,25
EURO 18,31
ALTIN 1.001,27
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

11 parmaklı adam görenleri hayrete düşürüyor: Allah vergisi diye...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
11 parmaklı adam görenleri hayrete düşürüyor: Allah vergisi diye...

ELAZIĞ'da polidaktili genetik hastalığına sahip olan ve 11 parmağı bulunan Bilal Dağ, "Bu rahatsızlık doğuştan var. Rahmetli babamın da 13 parmağı vardı. Kızımın da 11 parmağı var. Oğlumda 13 taneydi. Ameliyatla aldırdık ama yarım kaldı. Allah vergisi diye doktora hiç gitmedim, şu ana kadar da zorlamıyordu. Ama bundan sonra parmaklarımda uyuşma meydana gelmeye başladı." dedi.

Abone ol

Elazığ'da yük taşımacılığı işi ile uğraşan 46 yaşındaki Bilal Dal, altı parmaklılık olarak da bilinen Polidaktili genetik hastalığı nedeniyle doğuştan 11 parmaklı olarak dünyaya geldi. Ameliyat olmayı düşünmeyen Dal’ın dünyaya gelen 2 çocuğunda da aynı genetik sorunlar yaşandı.

Bir kızının da doğuştan 11 parmağı olurken, oğlu ise 13 parmaklı olarak dünyaya geldi. Kendisi bu zamana kadar doktora başvurmazken oğlu ise ameliyat oldu.

Babasında da 13 Parmak olduğunu aktaran Dağ, bundan önce rahatsız olmadığını fakat son zamanlarda ellerinde uyuşma yaşadığını ifade etti.

Dal, "Bu rahatsızlık doğuştan var. Rahmetli babamın da 13 parmağı vardı. Kızımın da 11 parmağı var. Oğlumda 13 taneydi. Ameliyatla aldırdık ama yarım kaldı. Allah vergisi diye doktora hiç gitmedim, şu ana kadar da zorlamıyordu. Ama bundan sonra parmaklarımda uyuşma meydana gelmeye başladı. Çalışmama engel oluyor "dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
O ünlü için 25 yaş kuralını yerle bir etti! İşte Leonardo DiCaprio'nun yeni sevgilisi...
O ünlü için 25 yaş kuralını yerle bir etti! İşte Leonardo DiCaprio'nun yeni sevgilisi...
Sosyal konut projesine rekor başvuru! Bakan Kurum son rakamı duyurdu
Sosyal konut projesine rekor başvuru! Bakan Kurum son rakamı duyurdu
Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı! Bir kişi ağır yaralandı
Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı! Bir kişi ağır yaralandı
Eşinizi şımartır kaynanayı çatlatır! Dudove tatlısı daha tadına bakarken bitecek
Eşinizi şımartır kaynanayı çatlatır! Dudove tatlısı daha tadına bakarken bitecek
Elinden her iş gelen burçlar belli oldu! İşte gül versen gül bahçesi sunacak burçlar
Elinden her iş gelen burçlar belli oldu! İşte gül versen gül bahçesi sunacak burçlar
Bebeğinin mamasına zehir kattığı iddia edilen babanın paylaşımları kan dondurdu
Bebeğinin mamasına zehir kattığı iddia edilen babanın paylaşımları kan dondurdu
Şamil Tayyar'dan bomba iddia! DP Kadın Kolları Başkanı'nın 'Ankara Kuşu'ndan gayrimeşru bebeği var
Şamil Tayyar'dan bomba iddia! DP Kadın Kolları Başkanı'nın 'Ankara Kuşu'ndan gayrimeşru bebeği var
Berfu Yenenler'in paylaşımı eşi Eser'i utanç içinde bıraktı! Gece yine uyuyamadım deyip paylaştığı "yok artık" dedirtti
Berfu Yenenler'in paylaşımı eşi Eser'i utanç içinde bıraktı! Gece yine uyuyamadım deyip paylaştığı "yok artık" dedirtti
UEFA'dan Büyük Britanya takımlarının milli marş isteğiyle ilgili karar
UEFA'dan Büyük Britanya takımlarının milli marş isteğiyle ilgili karar
Şimdi tam zamanı fırında çıtır çıtır şip şak hamsi tarifine bakın! Akşam sofranıza hazır
Şimdi tam zamanı fırında çıtır çıtır şip şak hamsi tarifine bakın! Akşam sofranıza hazır