BIST 3.346
DOLAR 18,25
EURO 18,31
ALTIN 1.001,27
HABER /  GÜNCEL

Cani koca eşini ve yasak aşk yaşadığını iddia ettiği amcasının oğlunu öldürdü!

Cani koca eşini ve yasak aşk yaşadığını iddia ettiği amcasının oğlunu öldürdü!

RİZE'nin Çayeli İlçesi'ne bağlı Demirhisar köyünde, Fatih Mehmet Bülbül isimli kişi, önce eşinin yasak aşk yaşadığını iddia ettiği kuzeni Ali Bülbül'ü sonra da eşi Yeliz Bülbül'ü silahla vurarak öldürdü. Kaçan katil zanlısı, yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi.

Abone ol

Rize'de bir kişi tabancayla eşini ve amcasının oğlunu öldürdü.
Olay Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mehmet Bülbül (44) isimli şahıs, karısıyla yasak aşk yaşadığını iddia ettiği amcasının oğlu Şaban Ali Bülbül'ü (54)  evinin yakınlarında görünce tabancayla ateş etti.

Fatih Mehmet Bülbül, silah seslerini duyup olay yerine koşan eşi Yeliz Bülbül'ü de tabancayla vurdu. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan Yeliz Bülbül ile Şaban Ali Bülbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan Fatih Mehmet Bülbül ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bülbül çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çağın en büyük sorunu gelecek kaygısı! İşte gelecek kaygısıyla başa çıkmanın kuralları
Çağın en büyük sorunu gelecek kaygısı! İşte gelecek kaygısıyla başa çıkmanın kuralları
11 parmaklı adam görenleri hayrete düşürüyor: Allah vergisi diye...
11 parmaklı adam görenleri hayrete düşürüyor: Allah vergisi diye...
Sosyal konut projesine rekor başvuru! Bakan Kurum son rakamı duyurdu
Sosyal konut projesine rekor başvuru! Bakan Kurum son rakamı duyurdu
Komşunuzun aklını başından alacak 5 çayına hazır tavada börek tarifi
Komşunuzun aklını başından alacak 5 çayına hazır tavada börek tarifi
Eşinizi şımartır kaynanayı çatlatır! Dudove tatlısı daha tadına bakarken bitecek
Eşinizi şımartır kaynanayı çatlatır! Dudove tatlısı daha tadına bakarken bitecek
Trabzonspor'da Kızılyıldız karşısında 5 eksik!
Trabzonspor'da Kızılyıldız karşısında 5 eksik!
Elinden her iş gelen burçlar belli oldu! İşte gül versen gül bahçesi sunacak burçlar
Elinden her iş gelen burçlar belli oldu! İşte gül versen gül bahçesi sunacak burçlar
Bebeğinin mamasına zehir kattığı iddia edilen babanın paylaşımları kan dondurdu
Bebeğinin mamasına zehir kattığı iddia edilen babanın paylaşımları kan dondurdu
Şamil Tayyar'dan bomba iddia! DP Kadın Kolları Başkanı'nın 'Ankara Kuşu'ndan gayrimeşru bebeği var
Şamil Tayyar'dan bomba iddia! DP Kadın Kolları Başkanı'nın 'Ankara Kuşu'ndan gayrimeşru bebeği var
Berfu Yenenler'in paylaşımı eşi Eser'i utanç içinde bıraktı! Gece yine uyuyamadım deyip paylaştığı "yok artık" dedirtti
Berfu Yenenler'in paylaşımı eşi Eser'i utanç içinde bıraktı! Gece yine uyuyamadım deyip paylaştığı "yok artık" dedirtti