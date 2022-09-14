Cani koca eşini ve yasak aşk yaşadığını iddia ettiği amcasının oğlunu öldürdü!

RİZE'nin Çayeli İlçesi'ne bağlı Demirhisar köyünde, Fatih Mehmet Bülbül isimli kişi, önce eşinin yasak aşk yaşadığını iddia ettiği kuzeni Ali Bülbül'ü sonra da eşi Yeliz Bülbül'ü silahla vurarak öldürdü. Kaçan katil zanlısı, yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi.

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Rize'de bir kişi tabancayla eşini ve amcasının oğlunu öldürdü.

Olay Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mehmet Bülbül (44) isimli şahıs, karısıyla yasak aşk yaşadığını iddia ettiği amcasının oğlu Şaban Ali Bülbül'ü (54) evinin yakınlarında görünce tabancayla ateş etti.

Fatih Mehmet Bülbül, silah seslerini duyup olay yerine koşan eşi Yeliz Bülbül'ü de tabancayla vurdu. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan Yeliz Bülbül ile Şaban Ali Bülbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan Fatih Mehmet Bülbül ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bülbül çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.