86 yaşındaki kadının 20 yıllık sağlık sorunu 50 dakikada çözüldü

Yıllardır kalp kapağı darlığı rahatsızlığı ile yürüyemeyecek duruma gelip ciddi sağlık sorunları yaşayan 86 yaşındaki Basra Yıldız, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde görevli kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek tarafından 50 dakika süren TAVI yöntemiyle kalp kapağı değişimi operasyonu geçirdi, bir gün hastanede kalarak yürümeye başladı.

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Diyarbakır’da yaşayan 86 yaşındaki Basra Yıldız'da, 20 yılı aşkındır kalp rahatsızlığından dolayı sağlık sorunları baş göstermeye başladı.

Birçok merkeze başvuran Yıldız, tedavisinin yaşından ve hastalığından ötürü çok riskli olduğunun iletilmesinden dolayı reddederek hayatını sürdürmeye devam etti.

Yıldız, son 5 yıldır nefes darlığı ciddi sorun oluşturunca ev içinde yürüyememe ve rutin ihtiyaçlarını görmemeye başladı. Yıldız’ın ailesi yaptığı araştırma üzerine deneyimiyle başarılı operasyonlar yapan kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek’e ulaştı.

Şimşek, hastalığın ve tedavinin risklerini aileye ve hastaya iletti. Aile ve hasta, risklere rağmen tedaviyi kabul etti. 86 yaşındaki Basra Yıldız, 50 dakikalık TAVI yöntemiyle, kalp kapağı değişimi operasyonu geçirerek 5 yıldır çektiği, ev içinden odadan mutfağa gidemeyecek halden hastaneden yürüyerek çıkma durumuna geldi.

“Evin içinde rutin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiş”

Prof. Dr. Hakkı Şimşek, hastasının 86 yaşında olduğunu, yaklaşık 5 yıldır ciddi kalp kapak darlığı saptandığını, ameliyatı çok yüksek riskli olduğu için hasta ve yakınları tarafından müdahalenin kabul edilmediğini söyledi. Dr. Şimşek, “O zamanlar yürümekle olan nefes darlığı son zamanlarda artık oturduğu yerde de olup, gece de nefes darlığı olunca evin içinde rutin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiş. Bize başvurdular, biz de bu kalp kapağının değişmesi gerektiğini ilettik. Onlar da hastanın çok yaşlı olduğunu, 5 yıldır doktorların kendisine çok riskli olduğunu söylediklerini belirttiler. Ben de doğrudur dedim. Bizim deneyimimiz bu müdahaleyi yapmaya müsaittir dedim. Eğer bu riski kabul ederseniz bu müdahaleyi yapalım dedim. ‘Hastamıza danışalım’ dediler. Hasta şimdiye kadar kabul etmedi. Hasta, bana güvendiğini, beni sevdiğini ve bu doktor yapacaksa yapacağını söylemiş” dedi.

“86 yaşındaki hastamızın yürüyerek gelip gitmesi bizi aşırı derecede mutlu etti”

“Biz de hazırlıklarımızı yaptık” diyen Prof. Dr. Şimşek, “Kapalı yöntemle kalp kapağını değiştirdik. Bir gün sonrada taburcu ettik. Bugün yedinci gün, kontrole geldi. Bu bizi çok mutlu etti. Merkezimizin ne kadar deneyimli olduğu, ben ve arkadaşlarım deneyimimizin ne kadar yüksek olduğunu bu hasta ile beraber tekrar göstermiş olduk. 86 yaşındaki hastamızın yürüyerek gelip gitmesi, hastanede toplam bir gece kalması bizi aşırı derece de mutlu etti. Doktorun ve merkezin hastaya güven vermesi çok önemli. Bu hastamızda beş yıldır gittiği tüm merkezlerde bu müdahale önerilmiş kabul etmemiş. Operasyon yaklaşık 50 dakika sürdü. Hastanın son 5-10 yılı kalp kapağındaki daralmanın had safhada olduğu yılları. Bize güvendiler, çok şükür Allah, bizi mahcup etmedi” ifadelerine yer verdi.

“İyi oldum, yeni doğmuş gibi oldum”

86 yaşındaki Basra Yıldız, yıllarca hasta olduğunu, nefesinin çıkmadığını dile getirdi. Yolda yürüyemediğini ifade eden Yıldız, “Çok şükür sağlığım iyidir. 20 yıldır bu sıkıntıyı çekiyorum. İyi oldum, yeni doğmuş gibi oldum. Hastaneye de tek başıma yürüyerek geldim” şeklinde konuştu.