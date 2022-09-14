BIST 3.346
DOLAR 18,25
EURO 18,31
ALTIN 1.001,27
HABER /  DÜNYA

Kazakistan'ın başkenti yeniden değişti! Cumhurbaşkanı onay verdi

Kazakistan'ın başkenti yeniden değişti! Cumhurbaşkanı onay verdi

KAZAKİSTAN Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ismi Nursultan olarak değiştirilen başkentin isminin yeniden Astana olmasını onayladı.

Abone ol

Kazakistan parlamentosunun alt kanadı olan Meclis'te ülkenin başkentinin eski ismi olan Astana'yı yeniden alması önerisinde bulunmuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ruslan Celdibay tarafından bugün yapılan açıklamada, konuya ilişkin cumhurbaşkanının bilgilendirildiği kaydedildi.

Milletvekillerin önerisinin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildiğini aktaran Celdibay, "Aynı zamanda Cumhurbaşkanı, Nursultan Nazarbayev’in Kazakistan’ın bir devlet olarak güçlendirilmesinde ve başkentin oluşumunda belirleyici rolünü tarihi bir gerçek olarak görüyor” dedi.

Celdibay, bu nedenle kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in ismini taşıyan diğer tesislerin ismini koruması gerektiğini dile getirdi.

Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ülkeyi yaklaşık 30 yıl yönettikten sonra 2019 Mart ayında görevinden istifa etmişti. Görevi devralan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Nazarbayev'in isminin başkente verilmesini önermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cani koca eşini ve yasak aşk yaşadığını iddia ettiği amcasının oğlunu öldürdü!
Cani koca eşini ve yasak aşk yaşadığını iddia ettiği amcasının oğlunu öldürdü!
Çağın en büyük sorunu gelecek kaygısı! İşte gelecek kaygısıyla başa çıkmanın kuralları
Çağın en büyük sorunu gelecek kaygısı! İşte gelecek kaygısıyla başa çıkmanın kuralları
O ünlü için 25 yaş kuralını yerle bir etti! İşte Leonardo DiCaprio'nun yeni sevgilisi...
O ünlü için 25 yaş kuralını yerle bir etti! İşte Leonardo DiCaprio'nun yeni sevgilisi...
Sosyal konut projesine rekor başvuru! Bakan Kurum son rakamı duyurdu
Sosyal konut projesine rekor başvuru! Bakan Kurum son rakamı duyurdu
Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı! Bir kişi ağır yaralandı
Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı! Bir kişi ağır yaralandı
Eşinizi şımartır kaynanayı çatlatır! Dudove tatlısı daha tadına bakarken bitecek
Eşinizi şımartır kaynanayı çatlatır! Dudove tatlısı daha tadına bakarken bitecek
Trabzonspor'da Kızılyıldız karşısında 5 eksik!
Trabzonspor'da Kızılyıldız karşısında 5 eksik!
Elinden her iş gelen burçlar belli oldu! İşte gül versen gül bahçesi sunacak burçlar
Elinden her iş gelen burçlar belli oldu! İşte gül versen gül bahçesi sunacak burçlar
Bebeğinin mamasına zehir kattığı iddia edilen babanın paylaşımları kan dondurdu
Bebeğinin mamasına zehir kattığı iddia edilen babanın paylaşımları kan dondurdu
Şamil Tayyar'dan bomba iddia! DP Kadın Kolları Başkanı'nın 'Ankara Kuşu'ndan gayrimeşru bebeği var
Şamil Tayyar'dan bomba iddia! DP Kadın Kolları Başkanı'nın 'Ankara Kuşu'ndan gayrimeşru bebeği var