Cinsel ilişki sözleriyle ağızları açık bırakan internet fenomeni Türkiye'yi terk etti! Yeni evinde çırılçıplak poz verdi

Bir dönem sosyal medya hesabından yaptığı bakirelik açıklamalarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen internet fenomeni Merve Taşkın çırılçıplak poz verdi!

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Uzun süredir sosyal medya sayesinde hayatımıda olan ünlü fenomen Merve Taşkın paylaşımları ve açıklamalarıyla bir dönem magazin dünyasında adını sık sık duyuruyordu. Futbolcularla ilgili ve cinsel hayatıyla ilgili paylaşımlarıyla tanınan 24 yaşındaki Merve Taşkın bu defa verdiği pozlarla herkesi neye uğradığına şaşırttı.

Futbolculardan mesajlar almıştı

Daha önce Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'un kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabından paylaşan ve uzun süre gündemlerden düşmeyen fenomen isim daha sonra İnstagram adresi üzerinden takipçileriyle yaptığı soru cevap etkinliğinde bekaret sorusuyla tüm Türkiye'yi sarsmıştı.

"Ölene kadar bakireyim yani"

Yaptığı paylaşımda "Artık bakire değilim, merakımdan yaptım. Bekaretimi bugün kaybettim." diyen Taşkın bir takipçisinin aynı konu hakkında "Bakireliğini gerçekten kaybettin mi" sorusuna "Bakireyim. Yani bilimsel olarak bakireyim. İlk ilişkimden sonra kadın doğum uzmanına gitmiştim ve esnek olduğumu ve bunun çok nadir olduğunu, normal doğum yapana kadar bakire kalacağımı söyledi. Ölene kadar bakireyim yani" diyerek cevap vermiş ve çok sayıda eleştiri almıştı.

Bütün bu olayların ardından Amsterdam'da ki seks müzesinde verdiği cüretkar pozlarla dikkat çeken fenomen isme savcılık tarafından soruşturma açılmış, dava sonucunda Merve Taşkın'a erteleme çıkmıştı. Ünlü isim bu defa çırılçıplak verdiği pozlarla gündeme bomba gibi düştü.

Kollarıyla kapattı, çırılçıplak poz verdi!

İstanbul'da havaların soğuması denediyle bir süre İspanya'nın İbiza adalarında tatil yapacağını hayranlarıyla sosyal medya hesabından paylaşan fenomen isim tatil için gittiği yerde elleriyle ve kollarını açık olan göğüsleriyle kapatarak verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu. Merve Taşkın'ın o pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullancıcıları o pozlara "Takipçi için bir bunu yapmamıştın", "Yakında onu da açarsın" yorumları yapıldı. İşte Merve Taşkın'ın o pozları...