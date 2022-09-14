Masterchef Mehmet Şef'in bir de delikanlı halini görün! Kızlar baktıkca iç çekiyor "Fenasın şefim"

Masterchef Türkiye 2022 TV8 ekranlarında yeni sezonu ile fırtınalar estirirken yarışmanın fenomen olan jüri üyeleri de her yaptıkları ile sosyal medyanın da gündeminde. Özellikle babacan tavırlarının yanı sıra zaman zaman sert sözleri ile dikkatleri üzerine çeken deneyimli şef Mehmet Yalçınkaya. Son olarak gençlik yıllarını paylaşan şefe öyle yorumlar geldi ki...

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Masterchef Türkiye yeni sezonu ile bomba gibi başladı, ana kadrosu ile yola devam ediyor. Her bölümü ile reyting listelerine giren başarılı yarışma 5. sezonun da bile ilgiyle takip ediliyor. Bu sezonda jüri koltuğunun değişmeyen isimlerinden birisi Mehmet Şef oldu. Deneyimli şef babacan tavırları ile yarışmacılara kol kanat gererken bir yanda sivri dili ile eleştirmeyi ihmal etmiyor.

Her yaptığı olay olan Mehmet Şef sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden birisi. Sık sık meslek hayatından ya da çocuklarına ait fotoğrafları takipçileri ile paylaşan Mehmet Yalçınkaya, bu kez bizi çok eskilere gençlik yıllarına götürdü. 48 yaşında olan Mehmet Şef gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı paylaşınca ünlü şefe yorumlar yağdı.

Mehmet Şef'in bu pozunun altına yüzlerce yorum ve binlerce yorum geldi. 3 çocuk babası Mehmet Şef'in bu pozuna yapılan en ilginç yorum ise 'Şefim çok fenasın kızlar baktıkça iç geçirecek' oldu.

Mehmet Şef evli mi neden eşi hiç görünmüyor?

Evli olan Mehmet Şef'in eşi ise tam bir muamma. Evli olduğu bilinen Mehmet Şef'in eşi ile tek bir fotoğrafının olmaması ve eşi hakkında konuşmaması boşandılar iddiasını güçlendirse de kızı Sude verdiği bir röportajında 'Annem ekranlarda olmayı seven birisi değil, o yüzden onu göremezsiniz, çok eğlenceli birisidir' diyerek boşanma iddialarını çürütmüştü. Peki Mehmet Şef kiminle evli, eşi kim, çocukları kaç yaşında?

Mehmet Yalçınkaya kimdir: Mehmet Yalçınkaya, 1974'te Bolu'da doğdu. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye’de de Bodrum ve İstanbul’da birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaptı.

Mehmet Şef'in çocukları: Sude Yalçınkaya, Emre Yalçınkaya, Utkan Yalçıkaya

Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu

Sol elini sürekli kameralardan kaçırdığı izleyici tarafından da farkedilen Mehmet Şef'in sol elinin 3 parmağını kıyma makinesine kaptırdığı biliniyor.

Aslen Bolulu olan Mehmet Şef 48 yaşında. Reklamlarda birlikte oynadığı ve zaman zaman kamera karşısına geçtiği Sude adında bir kızı ve babasının yolundan giderek aşcılığa gönül veren Emre ve Utkan adında iki oğlu var. Evli olan Mehmet Şef'in eşi ise tam bir muamma. Evli olduğu bilinen Mehmet Şef'in eşi ile tek bir fotoğrafının olmaması ve eşi hakkında konuşmaması boşandılar iddiasını güçlendirse de kızı Sude verdiği bir röportajında 'Annem ekranlarda olmayı seven birisi değil, o yüzden onu göremezsiniz, çok eğlenceli birisidir' diyerek boşanma iddialarını çürütmüştü.