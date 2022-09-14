Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayınladı! '2023 yatırımlarında doların değeri 21.5 TL olacak'

Cumhurbaşkanlığı 2023-2025 Yatırım Programı Genelgesini yayınladı... Kamuda yeni araç alımına zorunlu haller dışında izin verilmeyecek... Yatırımlarda 2023 yılı ortalama kur değeri 1 ABD doları 21,5 TL olacak...

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2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgeye göre:

- Enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak temel önceliğimiz olacak

- Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların verimli kullanımı temel ilkemiz olacak

- Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilecek

- İktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilecek

- Zorunlu haller dışında 2023 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak

- Ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek

Ödenekte aslan payı sağlığa

Genelge ile kamu kurumlarını 2023-2025 dönemi ödenek teklif tavanları da belli oldu. 2023 yılı için ey yüksek ödenek tavanı 60,4 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı'na ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 46 milyar lira, Milli Eğitim Bakanlığı 39,9 milyar lira olacak.

2023'te dolar kuru ortalaması 21,5 lira...

Yatırımlarda dikkate alınacak 2023 yılı ortalama kur değeri 1 ABD doları 21,5 TL olacak.

Taşıt alımı zorunlu hallerde yapılacak

Kaynağı ne olursa olsun taşıt alımı sadece zorunlu hallerde yapılacak. Kamu hizmet binalarına ödenek ayrılması, sadece inşası önemli ölçüde tamamlanmış olanlar için yapılacak.

Yeni bina yapım süresi 3 yılı geçmeyecek

Yeni hizmet binası projesi teklifleri, sadece zorunlu hallerde yapılacak. Yeni bina teklifleri, yapım süresi 3 yılı geçmeyecek şekilde yapılabilecek.