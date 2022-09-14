Tokat'ta veteriner iş yerinde dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı
TOKAT'ta veteriner hekim ve iş yerindeki bir kişi, uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Polis ekiplerince yakalanan zanlı, emniyete götürüldü.Abone ol
Alınan bilgiye göre, A.A, iş yeri bulunan veteriner hekim Yunus K'nin yanına gelerek, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.A, üzerinde taşıdığı bıçakla Yunus K'yi kolundan, o sırada iş yerinde bulunan Osman B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
Yaralanan iki kişi ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.