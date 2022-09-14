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İYİ Parti kulisi Sevilay Yılman 'Akşener'e yoğun baskı var' diyerek açıkladı

İYİ Parti kulisi Sevilay Yılman 'Akşener'e yoğun baskı var' diyerek açıkladı

CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' çıkışı Millet İttifakı'nı sarstı. Yazar Sevilay Sevilay, "İyi Parti tarafında sıkıntı çok büyük, ittifakı sona erdirmesi için Akşener'e yoğun baskı var" kulisini paylaştı.

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"HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışıyla gündem olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin altılı masayı salladı.

Özellikle İYİ Parti cephesinde sert eleştiriler birbiri ardına geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP’nin olduğu masada biz olmayız" açıklaması HDP'li yöneticileri kızdırdı.

Millet İttifakı'ndaki HDP sorununa ilişkin dikkat çeken bir yazı Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan geldi. "Söz ola kese savaşı söz ola kestire başı!" başlıklı yazısında Yılman, hata yaptığını söylediği Tekin için "Bana göre yarattığı tahribat büyük!" ifadelerini kullandı.

'Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal'

"İyi Parti tarafında sıkıntı çok büyük" diyen Yılman, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı isimlerin, -ki kim olduklarını tahmin etmek de çok zor değil- Millet İttifakı'nın tamamen sona erdirilmesi yönünde Akşener’e yoğun baskı yaptıkları iddia ediliyor. 

Meral Hanım’ın ne yapacağını bilmiyorum ama son zamanlardaki gelişmeler nedeniyle canı epeyce sıkkın diye duydum.
...
Meral Hanım; 'Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal!' atasözünde olduğu gibi arafta!  CHP ile zor olduğunu ama CHP’siz de asla olmayacağını biliyor. 

Bu arada kulis edinme çabalarımda şunu fark ettim ki; İyi Parti'de yönetici kademesinde olan bazı siyasiler HDP’ye oy veren seçmenin seçimin kaderini değiştirecek kilit seçmen olduğu tezine inanmıyorlar. Onlara göre bu tez HDP’nin ve taraftarlarının yönettiği bir algı!
...
Üzgünüm ama bunu diyen, böyle olduğunu düşünen kim varsa da…  Fena halde yanılıyor!  Çünkü ister kabul etsinler ister etmesinler…  Geçen yerel seçimlerde olduğu gibi…  Önümüzdeki seçimin kaderini de yine HDP’ye oy veren seçmen belirleyecek!" 

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