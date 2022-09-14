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Rusya gazı kesti Avrupa ne yapacağını şaşırdı: Bakandan olay sözler: Birlikte duş alın

Rusya gazı kesti Avrupa ne yapacağını şaşırdı: Bakandan olay sözler: Birlikte duş alın

Doğalgaz alımlarında büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olan Avrupa en kötü kışa hazırlanıyor. Bir dizi tasarruf önlemi üzerinde çalışan İsviçre'de halka garip bir tavsiye geldi. İsviçreli Federal Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga tasarruf için 'Birlikte duş alın' tavsiyesinde bulundu.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Avrupa kıtasında kendisini enerji alanında da hissettirdi. Rus doğal gazına bağlı olan birçok Avrupa ülkesi, enerji krizi ile yüzleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak" sözleri, Avrupa'da enerjiye yönelik endişeleri artırdı.

İsviçre'de yaşanan gelişmelerin ardından enerji tasarrufu noktasında ortaya atılan öneriler dikkat çekti.

"Birlikte duş alın"

İsviçre medyasında çıkan haberlere göre; ülkenin Federal Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga, bireyleri ve işletmeleri, kaynakları tasarruflu kullanmaya davet etti.

Bakan Sommaruga, vatandaşlara birlikte duş almalarını tavsiye etti. Ayrıca elektronik cihazların ve ışıkların gereksiz yere kullanılmamasını, buzdolabı için ise çok düşük sıcaklıklardan kaçınılmasını önerdi.

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