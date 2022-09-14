BIST 3.349
DOLAR 18,26
EURO 18,29
ALTIN 999,94
HABER /  GÜNCEL

Yiyip yiyip sonra pişman olanları rahatlatacak 4 formülden biri size uyacak!

Yiyip yiyip sonra pişman olanları rahatlatacak 4 formülden biri size uyacak!

Çok yemek yedim pişmanım, karnım şişti, nefes alamıyorum ne yapmayılım diyenleri kurtaracak 4 öneriyi sizler için derledik. Aşırı yemek yedikten sonra vücudunuzu rahatlatmak için öncelikle bol su tüketin, ardından c vitaminini yükseltmeye odaklanın. Karaciğeri temizleme yolları da haberimizde.

Abone ol

İster mutluluktan ister üzüntüden olsun aşırı yemek yedikten sonra pişmanlık duymaya başladıysanız. Çok yemek yedim pişmanım, miden ağrıyor, kilo alıyorum ne yapmalıyım diyenler için çok yemek yiyenleri kurtaracak beslenme önerileri hazırladık.

Peki ama o bir gün önce yediğimiz leziz yemeklerden sonra balansı nasıl yakalayacağız? İşte kontrolü kaybettiğiniz bir yemeğin sonrasında dengeyi sağlamanız için 4 öneri: 

Bol su için:

7 Gün Detox Mucizesi’nin yazarları Peter Bennett, Stephen Barrie ve Sara Faye, sisteminsu ile detoksunun 1 haftanın içinde sonuç verebileceğini açıklıyor. Yeni başlayanlar için, kahve, alkol ve şekerli içki alışkanlığı yerine her gün iki litre su için.

Karaciğeri temizleyin

Karaciğeriniz özellikle tatil ve kaçamaklar sırasında fazla kaçırmış olabileceğiniz alkolü filtreler, ancak vücudunuza giren diğer tüm toksinleri de filtreleyerek dışarıda bırakır. Bu nedenle, yeşil çay yudumlayıp detoks işlevini yeniden devreye sokmak akıllıca bir hamle olacaktır. Edward Group’a göre, yeşil çay “karaciğer fonksiyonlarına yardımcı olduğu bilinen antioksidanlarla dolu”!

C Vitamini alın

Vitamin C, vücudu serbest radikallere ve toksinlere karşı koruyan, tatil sonrasında vücudunuzu temizlemek için mükemmel bir antioksidandır. (Her zaman olduğu gibi ek vitamin almadan önce önce doktorunuzla konuşun.)

Sağlıklı gıdalar yiyin

McKittrick; meyveler, sebzeler ve yağsız protein gibi sağlıklı besinler üzerinde stoklanmayı öneriyor.  Enginar ve brokoli gibi sebzeler, vücudu detoksifiye etmek ve sağlıklı balansı sağlamak için mükemmel seçenekler olacaktır.

ÖNCEKİ HABERLER
Binali Yıldırım: AK Parti'yle dünyaya gözlerini açanların kıyaslayacakları başka bir iktidar yok
Binali Yıldırım: AK Parti'yle dünyaya gözlerini açanların kıyaslayacakları başka bir iktidar yok
THY'den iştirak çalışanlarına ikramiye müjdesi! Ödemeler ay sonu hesaplarda
THY'den iştirak çalışanlarına ikramiye müjdesi! Ödemeler ay sonu hesaplarda
Whatsapp'tan hayat kolaylaştıran yeni özellikler! Bu 3 yeni özelliği görür görmek denemek isteyeceksiniz
Whatsapp'tan hayat kolaylaştıran yeni özellikler! Bu 3 yeni özelliği görür görmek denemek isteyeceksiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayınladı! '2023 yatırımlarında doların değeri 21.5 TL olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayınladı! '2023 yatırımlarında doların değeri 21.5 TL olacak'
Fırın yemeklerinin olmazsa olması pişirme kağıdının bu özelliklerini duyunca şaşırıp kalacaksınız
Fırın yemeklerinin olmazsa olması pişirme kağıdının bu özelliklerini duyunca şaşırıp kalacaksınız
Beylikdüzü'nde korkunç kaza! Biri çarptı öteki sürükledi
Beylikdüzü'nde korkunç kaza! Biri çarptı öteki sürükledi
86 yaşındaki kadının 20 yıllık sağlık sorunu 50 dakikada çözüldü
86 yaşındaki kadının 20 yıllık sağlık sorunu 50 dakikada çözüldü
Cinsel ilişki sözleriyle ağızları açık bırakan internet fenomeni Türkiye'yi terk etti! Yeni evinde çırılçıplak poz verdi
Cinsel ilişki sözleriyle ağızları açık bırakan internet fenomeni Türkiye'yi terk etti! Yeni evinde çırılçıplak poz verdi
Masterchef Mehmet Şef'in bir de delikanlı halini görün! Kızlar baktıkca iç çekiyor "Fenasın şefim"
Masterchef Mehmet Şef'in bir de delikanlı halini görün! Kızlar baktıkca iç çekiyor "Fenasın şefim"
Kazakistan'ın başkenti yeniden değişti! Cumhurbaşkanı onay verdi
Kazakistan'ın başkenti yeniden değişti! Cumhurbaşkanı onay verdi