THY'den iştirak çalışanlarına ikramiye müjdesi! Ödemeler ay sonu hesaplarda

THY'nin iştirak şirketlerinde çalışan personele ikramiye müjdesi geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, ödemelerin ay sonunda hesaplarda olacağını açıkladı.

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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin iştirak şirketlerinde çalışan personele ikramiye verileceğini bildirdi.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başarımızı ailemizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. İştirak şirketlerimizde çalışan şef arkadaşlarımıza 40, diğer görevlerde katkı sağlayan arkadaşlarımıza ise 30 bin TL ikramiye veriyoruz. Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.