Çöl sıcakları geliyor! Yaz sıcaklarını bile aratacak! İstanbul, Ankara, İzmir çok fena olacak...

Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı ve Orta Karadeniz kıyıları,Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat, Muş ve Hatay çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.